Praznik priključitve Primorske bi preimenovali brez javne razprave

Teden dni pred osrednjo prireditvijo ob državnem prazniku priključitve Primorske, ki bo potekala v soboto, 12. septembra, v Lipici (in na kateri bo častna govornica predsednica države Nataša Pirc Musar), se slovenska politika znova ukvarja z imenom praznika, ki ga obeležujemo 15. septembra.

Dve leti potem ko je bil praznik preimenovan iz dneva »vrnitve« v dan »priključitve« Primorske k matični domovini, s čimer se je poimenovanje bolj približalo zgodovinski tradiciji in izrazu, ki je na Primorskem v javnem spominu veljal desetletja, se je ta teden zgodil poskus vračanja na obliko, s katero je bil ustanovljen leta 2005 v času prve vlade Janeza Janše.

Od včeraj se zato vrstijo zelo ostri odzivi na račun spreminjanja zgodovinskega ozadja, pomanjkanja javne debate in dejstva, da o prazniku Primorcev »odločajo v Ljubljani«.