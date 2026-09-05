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Priključitev Primorske

Praznik priključitve Primorske bi preimenovali brez javne razprave

Ostri odzivi na predlog spremembe imena državnega praznika. Zveza združenj borcev za vrednote NOB in primorski poslanci v državnem zboru ogorčeni

Mitja Tretjak |
Ljubljana |
5. sep. 2026 | 12:01
    Praznik priključitve Primorske bi preimenovali brez javne razprave
    Lani je osrednja slovesnost potekala v Ilirski Bistrici, letos pa bo v Lipici (ARHIV)
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Teden dni pred osrednjo prireditvijo ob državnem prazniku priključitve Primorske, ki bo potekala v soboto, 12. septembra, v Lipici (in na kateri bo častna govornica predsednica države Nataša Pirc Musar), se slovenska politika znova ukvarja z imenom praznika, ki ga obeležujemo 15. septembra.

Dve leti potem ko je bil praznik preimenovan iz dneva »vrnitve« v dan »priključitve« Primorske k matični domovini, s čimer se je poimenovanje bolj približalo zgodovinski tradiciji in izrazu, ki je na Primorskem v javnem spominu veljal desetletja, se je ta teden zgodil poskus vračanja na obliko, s katero je bil ustanovljen leta 2005 v času prve vlade Janeza Janše.

Od včeraj se zato vrstijo zelo ostri odzivi na račun spreminjanja zgodovinskega ozadja, pomanjkanja javne debate in dejstva, da o prazniku Primorcev »odločajo v Ljubljani«.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.

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