Prihodnji teden še ne bo skupščine EZTS GO

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO prihodnji teden še ne bo dobilo novega vodstva. Skupščino, ki je bila predvidena za 9. september, so namreč preložili na poznejši, za zdaj še nedoločen datum. Odhajajoči predsednik EZTS GO Paolo Petiziol se je za preložitev odločil, ker nekatera administrativna vprašanja, povezana z Mestno občino Nova Gorica, ostajajo odprta.

»Člane skupščine sem v preteklih dneh pisno obvestil, da moram preložiti naslednje zasedanje, na katerem naj bi odločali o tem, kdo bo v novem mandatu opravljal predsedniško in podpredsedniško funkcijo. Po preverjanju pri uradih se je namreč izkazalo, da mora Mestna občina Nova Gorica izpolniti še nekatere obveznosti,« je povedal Petiziol. Kot nam je pojasnil, mora novogoriška občina poravnati približno 130.000 evrov, kolikor znaša njen delež za kritje stroškov delovanja EZTS GO, ter podpisati sporazum o zagotavljanju teh sredstev v letu 2026.

Pred izpolnitvijo teh obveznosti bi bilo po Petiziolovih besedah imenovanje novega predsednika neprimerno. »Tudi zaradi korektnosti do novega vodstva za seboj ne želim pustiti neurejenih razmer,« je poudaril. Za pojasnila smo se včeraj obrnili tudi na Mestno občino Nova Gorica, odgovor pričakujemo v prihodnjih dneh. »Takoj ko bo zadeva urejena, bom sklical skupščino, na kateri bomo imenovali novega predsednika oziroma predsednico. Tokrat je na vrsti Slovenija, na julijski skupščini pa je bila omenjena nekdanja državna sekretarka Vesna Humar, ki je s svojimi izkušnjami prav gotovo prava oseba za predsedniško funkcijo,« je sklenil Paolo Petiziol.