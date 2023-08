S 350.000 evri do nove vstopne točke na Lijaku

Novogoriška občina je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. V okviru projekta Ureditev zelenega vstopnega centra v turistično varovano območje Lijaka bodo v letu 2025 vzpostavili zeleno vstopno točko na območju Vipavske doline z namenom ohranjanja naravne dediščine, spremljanja turističnih tokov in njihovo preusmerjanje tudi na podeželje.

Projekt, ki je nastal ob podpori Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter Športnega društva Polet, omogoča razvoj in nadgradnjo obstoječe turistične, športne in rekreacijske ponudbe ter predstavitev turistične ponudbe Nove Gorice in Vipavske doline. Za projekt je novogoriška občina pridobila nepovratna sredstva v višini 350.000 evrov, vrednost celotnega projekta pa je ocenjena na 780.000 evrov. Razliko bo mestna občina zagotovila v občinskem proračunu. Otvoritev vstopne točke je predvidena v prvi polovici leta 2025.

»Zelo smo zadovoljni, da smo uspeli z našim projektom na razpisu in da bomo to vstopno točko, tako na območje Lijaka kot mesta Nova Gorica, smiselno in trajnostno uredili. Pridobili bomo kar nekaj uporabnih površin. To bo prostor, ki bo združeval rekreativno, enogastronomsko in turistično dejavnost, namenjeno domačinom in obiskovalcem oziroma turistom, zlasti jadralnim padalcem z vsega sveta, ki že zdaj obiskujejo to območje in prostor v neposredni bližini uporabljajo kot pristajališče,« poudarja župan Samo Turel. Investicija bo obsegala gradnjo večnamenskega objekta, ureditev parkovnega prostora za sproščanje ter prireditvenega prostora.