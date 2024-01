S čezmejno baklado zbrali 630 evrov

Z baklami v rokah se je v nedeljo med Štandrežem in Vrtojbo sprehodilo okrog 150 ljudi, izkupiček dobrodelne baklade v organizaciji društva sKultura 2001 – zbrali so 630 evrov – so namenili ustanovi Via di Natale. Tradicionalen pohod pa je v zadnjih letih postal obenem priložnost za čezmejno zbliževanje, tako da je pri prireditvi s krajevnimi društvi sodelovala skupnost iz Vrtojbe, s katero so se udeleženci najprej srečali na nekdanjem mejnem prehodu in se nato ob okusnih jedeh podružili na Jeremitišču.