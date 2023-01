Ob prazniku svetih treh kraljev so se po vaseh na Goriškem obnovili starodavni običaji od koledovanja do kresov. Števerjanske domove so obiskali »sveti trije kralji«, na Vrhu pa so vaščane obiskali fantje in možje, ki so zapeli staro koledniško pesem. Povsod so jih lepo sprejeli. V Romjanu pa so na predvečer praznika priredili kres oz. »seimo«, katere dim naj bi napovedal spodbudno leto.