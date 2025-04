S petjem, plesom in legendo

»Skupno se zavzemamo za širjenje vrednot prijateljstva, miru in zakonitosti. Za nas je kultura srčni utrip družbe, ki v prihodnost zre z upanjem in zaupanjem. S kulturo lahko vsi zgradimo bolj pravično, spoštljivo in solidarno skupnost,«so na odru v Kulturnem centru Lojze Bratuž dejali šolarji iz zavoda Agrigento centro. Učenci so bili včeraj gostje vrstnikov s prvostopenjske šole Ivana Trinka iz Gorice, ki so tudi sami pred kratkim obiskali Sicilijo. Mlade dveh pobratenih šol so sprejeli predstavniki goriške in okoliških občin, za kulturni program pa so poskrbeli sami učenci.

Prvostopenjski srednji šoli Ivana Trinka iz Gorice in Agrigento Centro iz Agrigenta sta se pobratili v imenu kulture. Gorica je namreč z Novo Gorico v letu 2025 evropska prestolnica kulture. Sicilijansko mesto Agrigento pa je letos italijanska prestolnica kulture. »Projekt, ki smo ga izvedli in začeli letos, je zelo pomemben,« je dejal ravnatelj Večstopenjske šole Gorica Davide Clodig in pojasnil, kako je prišlo do zamisli. Ko sta se s profesorjem Arturom Brescianijem pogovarjala o tem projektu, sta se začetno spraševala, ali bi res šli v to, saj je Agrigento v bistvu med najbolj oddaljenimi italijanskimi mesti od Gorice. Vseeno so se odločili za ta korak, predstavniki šole na Siciliji pa so predlog sprejeli z navdušenjem. V imenu teh in v imenu ravnateljice zavoda Agrigento Centro Rosette Greco je na včerajšnji prireditvi spregovorila Antonella Danile. Poudarila je, kako se lahko pobratenje zdi nekaj anahronističnega, vendar ni tako. V časih interneta in odnosov na daljavo je namreč še toliko bolj pomembno videti obraze v živo in stkati realne odnose. Gorica se nahaja na skrajnem severu, Agrigento na skrajnem jugu, je dejala in dodala, da se navadno za pobratenje izbira kraje na podlagi geografske bližine ali podobnosti. Skupni imenovalec dveh šol na dveh skrajnih točkah Italije pa je kultura. »Umetnost, zgodovina in lepota, ki nas obdajajo v Gorici in Agrigentu, so priložnost za skupno rast in učenje drug od drugega,« so še povedali učenci iz Agrigenta, ki so si po prihodu v Gorico včeraj zjutraj najprej ogledali skupni Trg Evrope / Transalpina in središče mesta. Vodili so jih učenci šol Ivana Trinka in Frana Erjavca iz Nove Gorice, ki so sodelovali pri projektu GOGO Tour.

V KC Bratuž je mlade nagovorila tudi goriška občinska odbornica Silvana Romano, pozdravila sta župan Občine Števerjan Marjan Drufovka in predsednik zavodskega sveta Večstopenjske šole Gorica Marino Marsič. Sledil je nastop učencev iz Agrigenta, ki so uprizorili legendo o Colapesceju, sinu navadnega ribiča, ki naj bi živel za časa kralja Friderika II. Hohenstaufena in odlično poznal svet pod morsko gladino. Zapeli so nato še dve tradicionalni sicilijanski pesmi in izvedli koreografijo. Nakar je nastopil tudi zbor šole Ivana Trinka. Ob zaključku prireditve so si predstavniki šol in institucij izmenjali darila, učence pa je nato čakal še izlet v Redipuljo in Oglej.