S števci koles bodo spremljali podatke o kolesarskih tokovih

Trije števci koles za zbiranje podatkov in analizo kolesarskih tokov vzdolž glavnih povezav med Italijo in Slovenijo na območju Gorice in Nove Gorice, za spodbujanje trajnostne mobilnosti in kolesarske infrastrukture, ki je bila razvita na tem območju v zadnjih letih. To je pilotna projektna dejavnost, ki jo izvaja Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba – EZTS GO v okviru projekta BorderLabs CE – participativno čezmejno upravljanje prehoda v regijah Srednje Evrope. Projekt s partnerji iz držav Srednje Evrope se osredotoča na izboljšanje lokalnih politik s participativnimi procesi in pilotnimi ukrepi, povezanimi s trajnostjo in ekološkim prehodom na obmejnih območjih.

Števce koles je dobavilo podjetje Tattile srl, namešča pa jih Občina Gorica na dogovorjenih lokacijah v mestu. Fiksna naprava je bila nameščena na Korzu Italia ob kolesarski stezi pri Spominskem parku. Drugi dve napravi, mobilnega tipa, bosta nameščeni na različnih strateških točkah za zajemanje različnih tokov skozi čas; pilotna akcija predvideva, da bosta vsaj še enkrat prestavljeni. Najprej bostanameščeni v ulici Rafut, na križišču z ulico Giustiniani, območju, ki ga uporabljajo tako dnevni uporabniki kot kolesarski turisti in športniki, ter v ulici Scogli, tik pred mejo, na območju, kjer se stikajo lokalni tokovi in tisti, povezani s čezmejnimi kolesarskimi potmi, ki jih je v okviru projekta CTN Isonzo-Soča uredil EZTS GO.

Naprave, ki jih je EZTS GO kupil in dal namestiti v okviru projekta za skupni znesek 22.610 evrov (z DDV), bo po dogovoru med ustanovama vzdrževala Občina Gorica tudi po zaključku projektnih aktivnosti, s čimer bo zagotovljena njihova dolgoročna uporaba. Poleg spremljanja kolesarskih tokov imajo števci tudi pomembno vlogo ozaveščanja, saj prebivalcem jasno prikazujejo prisotnost in razvoj kolesarskega prometa ter spodbujajo uporabo kolesa kot trajnostnega prevoznega sredstva.