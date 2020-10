Salonit umaknil vlogo za povečanje sežiga odpadkov

Anhovski Salonit je pred dnevi na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) umaknil vlogo za povečanje količine sežiga odpadkov, ki so jo vložili februarja lani. Spomnimo naj, da je njihova namera o povečanju sežiga količine odpadkov za skoraj četrtino, t. j. na 135 tisoč ton na leto, na noge dvignila okoliške prebivalce, civilno iniciativo in celotno slovensko javnost. Prvič so se taki nameri složno uprli tudi zdravniki in zobozdravniki, več kot 600 se jih je podpisalo pod peticijo proti povečanju sežiga odpadkov v tej cementarni – sosežigalnici. V Salonitu so vlogo umaknili še pred dokončno odločitvijo na ARSO, obenem pa predlagajo, da se v duhu zasledovanja cilja o postopnem zniževanju ogljičnega odtisa opravi presoja vplivov na okolje.

»Ponovno ponujamo roko sodelovanja, želimo si dialoga z zdravniško stroko, civilnimi iniciativami in vsemi, ki jih zanima delovanje in bodoči razvoj Salonita Anhovo«, poudarja predsednik uprave Julijan Fortunat in dodaja: »Družba Salonit Anhovo si, odkar je prešla v zasebno last, prizadeva za nov in transparenten pristop v odnosu do lokalne skupnosti, okolja, zaposlenih in širše družbe«. Fortunat poudarja tudi, da Salonit že sedaj izpolnjuje vse zakonske predpise in želi v procesu presoje vplivov na okolje ovreči v strukturirani razpravi vsak dvom v njihovo delovanje, v meritve emisij ali vpliv Salonita Anhovo na zdravje ljudi.