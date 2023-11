V četrtek so se nad Katoliško knjigarno na Travniku zbrali otroci vrtca Pika Nogavička iz Štandreža. Skupaj s starši, dedki, strici in prijatelji so prisluhnili Katerini Ferletič, ki jih je s tremi kamišibaj pravljicami popeljala v čudoviti svet domišljije. Srečanje je potekalo v povezavi s projektom Io leggo perché (Berem, ker ...), v okviru katerega je mogoče z nakupom knjig še danes prispevati k obogatitvi šolskih in vrtčevskih knjižnic.