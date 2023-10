Danes se zaključuje že 26. izvedba festivala Jazz & Wine of Peace, osrednji dogodek bo koncert trobentača Paola Fresuja in pianista Omarja Sose v krminskem gledališču ob 21. uri. Predstavila bosta projekt Food, ki na poseben način obravnava tematiko hrane, njene proizvodnje in različne kulinarične tradicije. Pred koncertom bo v kleti Borgo San Daniele ob 16.30 srečanje o etični in trajnostni proizvodnji hrane