En mesec je minil od slovesnega odprtja GO! 2025, s katerim sta Gorici tudi uradno postali prva čezmejna evropska prestolnica kulture. Na slavnostnem odprtju, 8. februarja, se je v obeh Goricah mudilo okrog 50 tisoč ljudi. Kaj pa zdaj? Se učinek EPK na področju obiskov in nastanitev še pozna? S tem vprašanjem smo se obrnili na goriške in novogoriške hotelirje, pri katerih smo zaznali pozitivno naravnanost in veliko zaupanja. Verjamejo, da je ključ za uspeh tudi večja povezanost med samimi lokalnimi obrati in pa sodelovanje s prireditelji kulturnih dogodkov.

Tudi mednarodni gostje

»Učinek EPK se pozna. Poskočilo je povpraševanje. Velik porast beležimo trenutno predvsem pri skupinah gostov,« pravi direktor hotela Best Western Gorizia Palace na Korzu Italije Boris Visintin. Zasedenost sicer ni konstantna, v primerjavi s prejšnjimi leti pa so razlike opazne. »Nimamo vedno vse polno, to ne, za razliko od lani pa imamo tudi v tem obdobju veliko več povpraševanja ob koncih tedna,« pravi predsednica zveze Federalberghi v Gorici in podjetnica Chiara Canzoneri. Učinek EPK morda ni neposreden, dodaja, nedvomno pa zanimanje raste. »Še nekaj dni pred odprtjem EPK nismo zaznali nobenih sprememb. Po uradnem začetku pa je bilo, kot da bi odprli pipo. To je bil trenutek preloma,« ponazori podpredsednik odbora za turizem pri zvezi Confcommercio in obenem izvršni direktor Grand Hotela Entourage iz Gorice Alessandro Lovato.Učinek sicer ni tak, kakršnega bi morda pričakovali, razlaga Boris Visintin: ni namreč narasel individualni turizem, več dela imajo predvsem z operaterji in skupinami, ki skrbijo za gledališke predstave, razstave in druge dogodke v sklopu EPK. Se pravi, da je zasedenost vzporedna s prireditvami v mestu. Nezanemarljivo število obiskovalcev je na primer privabila razstava Andya Warhola, razlaga Boris Visintin.

Porast nočitev beležijo tudi v hotelu Hit v Novi Gorici. »Veliko rezervacij imamo zaradi kulturnih dogodkov, kot so na primer dnevi Fice v zvezi s kinematografijo, mnogi pa pridejo tudi zaradi drugih vrst dogodkov na raznih področjih, na primer gastronomskem ali finančnem,« pravi vodja prodaje pri družbi d.d. Hit Suzana Pavlin.

Gostje so še predvsem Italijani, ki prihajajo iz severne in srednje Italije. »Mnogi pridejo iz radovednosti predvsem iz sosednjih dežel, saj je reklame o Gorici in Novi Gorici še pa še,«pravi Canzoneri, ki pa je v zadnjem obdobju pogostila tudi več Avstrijcev in Francozov. Vse več je gostov iz srednje Evrope, opaža Alessandro Lovato, ki je zabeležil mnogo obiskovalcev iz Slovenije, Avstrije, Češke in Madžarske.

Tudi v Novi Gorici je obisk mednaroden, gostje so sicer pretežno Italijani ali Slovenci, veliko pa jih je tudi iz sosednjih in nekoliko bolj oddaljenih držav. »Več gostov smo imeli iz Turčije, Cipra, Norveške, Belgije,« razlaga Suzana Pavlin.