Sejemsko razstavišče bo najbrž še dolgo samevalo

Goriško sejemsko razstavišče bo po vsej verjetnosti še dolgo samevalo, saj njegova lastnika - Trgovinska zbornica in goriška občina - še nista našla pravega recepta za njegovo oživitev.

»Ko sem leta 2016 začel svoj prvi predsedniški mandat, smo se posvetili vprašanju oživitve sejemskega razstavišča, vendar se zatem zadeva ni premaknila z mrtve točke,« pravi predsednik Trgovinske zbornice za Goriško in Tržaško Antonio Paoletti in pojasnjuje, da bi še vedno radi oživili objekt, ki letos predvidoma ne bo gostil niti ene prireditve. »Prihodnje leto se zaradi Evropske prestolnice kulture 2025 Gorici obetajo številne razvojne priložnosti, sicer do takrat sejemskega razstavišča kakorkoli ne bi uspeli ustrezno obnoviti. Med pandemijo covida 19 smo za silo prenovili paviljon D, v katerem smo skupaj z zdravstvenim podjetjem uredili cepilno središče. V obnovitvena dela smo vložili približno 160.000 evrov, tako da je paviljon D v redu in bi ga lahko oddali v najem, če bi ga kdo potreboval za kak dogodek ali praznik,« pravi Paoletti in opozarja, da bi za korenito prenovo razstavišča porabili kar nekaj denarja, saj so ostale hale v precej slabem stanju. Pri tem predsednik pojasnjuje, da je Trgovinska zbornica lastnica 35 odstotkov deležev sejemskega razstavišča, medtem ko je njegov večinski lastnik s 65 odstotki deležev goriška občina. Zaradi tega je za prenovo območja potreben dogovor z goriško občino. Paoletti pristavlja, da bi lahko dobili sredstva za obnovo, samo če bi se pojavil zasebnik, ki bi bil zatem pripravljen objekt ustrezno upravljati.

Razmišljali o zabavišču

»Pred leti smo razmišljali o ureditvi zabavišča, ki bi bilo privlačno tudi za prebivalce širšega območja. Zatem zamisli nismo razvili in uresničili, tako da bi se lahko odločili tudi za drugačno ureditev objekta,« poudarja Paoletti in priznava, da je trenutno sejemsko razstavišče za Trgovinsko zbornico pravi trn v peti. »Za vzdrževanje zaprtega objekta Trgovinska zbornica letno porabi 100.000 evrov,« pravi in poudarja, da na razstavišču kakorkoli nočejo urediti še enega nakupovalnega središča, saj bi zadalo usodni udarec vsem goriškim trgovinam, ki vztrajajo v teh težkih časih. Za zaključek predsednik Trgovinske zbornice ponavlja, da je za oživitev območja potreben dogovor z goriško občino. »Upam, da se bomo prej ali slej le dogovorili, čemu nameniti sejemsko razstavišče, saj je škoda, da tako razpada« pravi Antonio Paoletti.