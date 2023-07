Semaforja ni več

V noči z včerajšnjega na današnji dan se je začela sklepna faza gradnje novega krožišča med drevoredi Oscar Cosulich, Giuseppe Verdi in San Marco ter Ulico Boito, za katerega tržiška županja Anna Cisint poudarja, da se nahaja »na najsevernejši točki Jadranskega morja«. V nočnih urah je bilo dosedanje semaforizirano križišče zaprto za promet, tako da so delavci lahko uredili na cestišču začasno krožišče, ki ga z današnjim dnem avtomobilisti lahko že uporabljajo in bo v prihodnjih mesecih dobilo svojo dokončno podobo. Naložba je vredna pet milijonov evrov. Za izvedbo projekta je odgovorno podjetje FVG Strade, sicer bo za gradbena dela, ki bodo predvidoma trajala eno leto, poskrbelo podjetje Polese iz Sacileja na Pordenonskem. V okviru načrta bodo zgradili tudi trideset metrov dolg podvoz za pešce in kolesarje.

Na novo krožišče so v Tržiču čakali sedemnajst let. Županja poudarja, da gre za izredno pomemben načrt, saj bo prispeval k večji pretočnosti prometa, saj je na dosedanjem križišču pogosto prihajalo do zastojev, še zlasti ob zaključku izmen v ladjedelnici Fincantieri. Sočasno poteka urejanje novega nabrežja ob kanalu Valentinis, kjer bodo zgradili tudi novo razgledno točko in stopnišče.