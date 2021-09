Sestavljen koordinacijski odbor

Deželna vlada je pripravila osnutek zakona, s katerim bo podprla organizacijo dogodkov ob Evropski prestolnici kulture 2025; hkrati so sestavili tudi koordinacijski odbor, ki bo goriški občini v oporo pri velikem organizacijskem naporu, ki bo potreben v prihodnjih letih. Z goriško občino bodo sodelovali deželna uprava, Trgovinska zbornica za Tržaško in Goriško, Fundacija Goriške hranilnice in Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO. »Srečevali se bomo enkrat mesečno in usklajevali vse dogodke in projekte,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je včeraj v parku mestne hiše spregovoril o novem odboru in o osnutku deželnega zakona skupaj s Tiziano Gibelli, ki je v deželni vladi odgovorna za kulturo.Osnutek deželnega zakona bodo v kratkem vzeli v pretres deželni svetniki, čemur bo sledila še njegova odobritev. V zakonu še niso omenjeni zneski, ki jih bo deželna vlada zagotovila projektu Evropske prestolnice kulture 2025, temveč gre za ureditev pravnih norm, ki bodo omogočile pripravo razpisov za organizacijo posameznih dogodkov. »Poenostavili smo vse pravne postopke, tako da bo zakon osnova za vse korake operativne narave, ki jih bomo opravljali na poti do leta 2025,« je pojasnila Tiziana Gibelli. Po njenih besedah so v osnutku zakona posebno pozornost namenili vlogi deželnega zavoda Erpac, ki bo med drugim imel nalogo, da obnovi Pokrajinske muzeje v goriškem grajskem naselju. Odbornica je pojasnila, da je deželna uprava mimo novega zakona že zagotovila deset milijonov evrov za razne infrastrukurne naložbe. »4,5 milijona evrov bo šlo za obnovo športne palače Palabigot; prepričani smo, da je prepotrebna, saj v vidiku Evropske prestolnice kulture v obeh mestih – Gorici in Novi Gorici – ni nobene večje dvorane, v kateri gostiti velike dogodke,« je pojasnila Gibellijeva, medtem ko je Ziberna dodal, da bosta dva milijona evrov šla za obnovo območja nekdanje tržnice na debelo v Boccacciovi ulici; poleg ureditve muzejev v grajskem naselju bo preureditve ne nazadnje deležen še park Basaglia.