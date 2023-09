Sezona tržiškega gledališča brez žanrskih omejitev

Delati za teritorij in z njim, krepiti identiteto kraja, izpolnjevati pričakovanja specifičnega občinstva, iskati nove vsebinske smernice so vodilo delovanja Občinskega gledališča v Tržiču, ki je včeraj razkrilo program nove sezone. Novo umetniško vodstvo, produkcijska dejavnost, nespremenjene cene abonmajev in vstopnic, iskanje sinergij med gledališkim in glasbenim delom, pedagoški projekti za šole, uvodni pogovori z uveljavljenimi umetniki, pozornost do mladih talentov so osnove sezone, ki nosi naslov Incontri. »Srečanja« so simbol za raznolikost vsebin, ki sta jih oblikovala Alberto Bevilacqua za dramski del in domačin Simone D’Eusanio za glasbeni del. Skupaj bo na sporedu nad 40 dogodkov, vključno s sodobno umetnostjo nizov FuturaMente in ControCanto.

Začetek z orkestrom FJK

Odprtje sezone bo v klasičnem stilu, s koncertom deželnega orkestra FJK pod vodstvom Paola Paronija. V glasbenem programu izstopajo koncert orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Douglasa Boyda, ki bo 2. marca sodeloval s petnajstletno violinistko Patricijo Avšič, recital pianista Giuseppeja Albaneseja z avtorji, katerih se v letu 2024 spominjamo obletnic rojstva ali smrti, in koncert priznanih Zagrebških solistov (12. aprila). Na sporedu bo tudi krstna izvedba skladbe Ultra Lisontium, ki je nastala po naročilu gledališča. Sugestije reke Soče, zgodovine in kulture obmejnega prostora bosta na besedilo Ivana Crica uglasbila furlanski skladatelj Alessio Domini in slovenska skladateljica Ingrid Mačus.

V Tržiču glasbeni program ne pozna žanrskih meja, saj bo obsegal tudi koncert kantavtorja Rona in počastitev Mednarodnega dneva jazza (30. april) s koncertom svetovnega big banda Jeunesse Musicale, v katerem igrajo glasbeniki iz 18 držav. Izstopa tudi projekt pianista Danila Ree: jazzovski poklon legendarnim opernim pevcem. Pozornost do opere bo v naslednjem triletju ena od glavnih smernic umetniškega vodje D’Eusania. Dramski program se bo začel 14. novembra z glasbeno noto, saj bo Compagnia della Rancia predstavila italijansko različico uspešnega muzikala Once. Dramska ponudba bo zaupana znanim imenom: Claudio Bisio (La mia vita raccontata male), Paolo Ruffini, Massimo Ghini (Quasi amici, po istoimenskem francoskem filmu), Silvio Orlando (Ciarlatani), Francesco Pannofino (Chi è io?). Radijska dvojica Corrado Nuzzo-Maria Di Biase bo nastopila z Ionescovim besedilom Delirij v dvoje. V duhu trajnostnih strategij je gledališče letos tiskalo manj brošur in letakov; najbolj sveže informacije o sezoni so na voljo na novi spletni strani. Stari abonenti bodo lahko potrdili svoje abonmaje do 23. septembra, od 30. pa bo blagajna sprejemala nove abonente, nakar bo sledila prodaja mini abonmajev Card.