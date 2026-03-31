Silovit požar v Fiumicellu, na delu več gasilskih ekip in helikopterja

V Fiumicellu se je danes popoldne v kraju Ginata vnel silovit požar. Zagorel je kmečki stroj - kombajn, so sporočili gasilci. Ogenj se je nato ob močnem vetru razširil še na grmičevje in zaobjel širše območje. V požar je vpletena tudi gasilska cisterna, ki se je zaradi okvare ustavila. Na kraju je več gasilskih ekip z vozili iz Červinjana, Latisane, Vidma in Tržiča. Pri gašenju sodelujeta tudi gasilski helikopter in helikopter deželne civilne zaščite. Požar, ki ga še omejujejo, ogroža tudi nekaj stanovanjskih hiš. Za zdaj kaže, da se v požaru ni nihče poškodoval. Pristojne oblasti priporočajo, naj se ljudje ne približujejo prizadetim območjem bodisi zaradi varnosti kot tudi da ne bi ovirali operacij gašenja.

Gost oblak temnega dima je videti daleč naokrog, tudi do Ogleja, Červinjana, Tržiča in Doberdoba in tudi z barkovljanske obale.