Peterson in Tanjević o košarkarskem Trstu ter NBA Europe

Ameriški košarkarski trener in športni komentator Dan Peterson je letošnjega januarja dopolnil devetdeset let. A na včerajšnjem medijskem dogodku Sport Business Forum, ki ga je v konferenčni dvorani Trieste Campus organizirala medijska skupina NEM (Nord Est Multimedia), je nekdanji trener Milana in Bologne deloval kot čil in dinamičen šestdesetletnik. Še posebno, ko se je k njemu prisedel nekoč konkurent in zdaj veliki prijatelj »Boša« Tanjević. Črnogorski trener, ki stanuje v Trstu, je kar elegantno »spodil« voditelja pestrega košarkarskega popoldneva Fabrizia Brancolija.

Med slikovitim pogovorom sta se Peterson in Tanjević spominjala preteklosti ter sproti odgovarjala na aktualna vprašanja. »Da si Trst zasluži ostati v A-ligi, ni nobenega dvoma. Trst je mesto, ki diha za košarko in ima velikansko košarkarsko tradicijo ter zgodovino,« sta si bila enotna oba sogovornika, ki sta obenem poudarila, da si tudi velika mesta zaslužijo imeti klube v A-ligi. »A pravico do tega si morajo izboriti na parketu in ne kupovati licenc od drugih mest,« sta še dodala.

