Silvan Pittoli prejemnik listine Antona Ažbeta

Več kot 90 črno-belih fotografij raznih velikosti je v soboto postavil na ogled fotografski mojster Silvan Pittoli, ki se s fotografijo ubada že od mladih nog. Razstavo je posvetil planjavi ob vznožju Brd, ki ji domačini pravijo Prevala, sosedje Furlani in Italijani pa Prevâl oz. Prevàl. To ravan, ki je nekoč bila poraščena z grmičevjem in drugim divjim rastlinjem, je človek začel preoblikovati z urejanjem odvodnjavanja in jo s tem spremenil v obdelovalno zemljo. Tam so pred stoletji kopali tudi glino in šoto. Prevala velja tudi za ločnico in obenem stičišče različnih skupnosti in jezikov. Simbolna točka te ravnice predstavlja starodavna Marijina cerkev, ki so jo leta 1995 popravili ter usposobili za občasne verske obrede.

Pittolijevo razstavo, ki je svoje mesto našla v Galeriji75 v Kulturnem domu na Bukovju, spremlja tudi lepo zasnoval katalog s trijezično razlago raziskovalca Vlada Klemšeta (za prevod v furlanščino je poskrbel Gianluca Franco iz Koprivnega). Fotoprikaz je kot pripoved oz. fotografski zapis avtorjevih vtisov in obenem vabilo, da se mu pridružimo na sprehodu po Prevali in skupaj z njim odkrijemo njene drobne zanimivosti. Silvan Pittoli obiskuje in spoznava to območje že od nekdaj in ga občuduje v vseh letnih časih; dogajanje in odtenke narave seveda beleži s svojim fotoaparatom.

Ob navzočnosti števerjanske županje Franke Padovan in odbornice za kulturo Martine Valentinčič je pomenljiv sobotni dogodek na Bukovju spremljal tudi kulturni program. Sodeloval je Moški pevski zbor Ludvik Zorzut iz Medane, ki je pod vodstvom Zarjana Kocine zapel tri pesmi z močnim briškim pečatom. Nekaj Zorzutovih pesmi je v briškem narečju zrecitirala mlada Vita Velišček, učenka osnovne šole Alojza Gradnika z Dobrovega, v furlanščini pa je zapis o Prevali iz knjige Silvie te Catedrâl di Taragone prebral Gianluca Franco. Furlansko je bil obarvan tudi zaključek kulturnega programa, ki ga je oblikovala folklorna skupina Michele Grion iz Koprivnega. Skupina se je predstavila s spletom furlanskih narodnih plesov in pesmi, ki so jim pritegnili tudi mnogi iz dvorane. Odločitev društva Briški grič in Fotokluba Skupina75, da sta program tudi »furlansko obarvala«, je bila med publiko lepo sprejeta, saj furlanskim sosedom ne namenjamo vedno dovolj pozornosti. Fotorazstava o Prevali pa opisuje območje, ki si ga delita Slovenci in Furlani, zato je bila priložnost kot nalašč za organizacijo dvojezičnega večera.

Priznanje za dolgoletno delo

Program, ki so ga povezovale mlade Julija, Nastja in Anja, je zaznamoval še slavnostni trenutek, ko je Silvan Pittoli prejel priznanje v obliki prestižne Listine Antona Ažbeta. Priznanje je na predlog ZSKD števerjanskemu mojstru fotografije izročila Monika Ivančič Fajfar, producentka za likovno dejavnost pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. V utemeljitvi priznanja je zapisano, da Silvan Pittoli prejme Ažbetovo listino za dolgoletno, obsežno in vsestransko udejstvovanje na področju fotografije, za društveno angažiranost, za prispevek k prepoznavnosti in ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine ter za spodbujanje čezmejnega sodelovanja in ustvarjalnosti v zamejstvu. Za izkazano pozornost se je prejemnik zahvalil ZSKD, Javnemu skladu in vsem sodelavcem, ki so mu v vseh teh letih stali ob strani.

Sledila sta uradno odprtje razstave in seveda družabnost s petjem, ki ob takih priložnostih ne sme manjkati.