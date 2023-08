Sinagogo naj bi spet odprli do jeseni

Začenjajo s parkiriščem in vrtom, zatem bodo obnovili tudi stavbo s ciljem, da bi jo jeseni spet odprli. Z goriške občine so včeraj sporočili, da bo v Ascolijevi ulici končno stekla obnova sinagoge, ki je zaradi potrebe po posodobitvi napeljav in varnostnega sistema že dalj časa zaprta. Cilj uprave je urediti celotno območje sinagoge. Dela bodo izpeljali s pomočjo deželnega prispevka.

»Dela bi lahko zaključili do jeseni, saj ne gre za posebno zahteven poseg,« pravi župan Rodolfo Ziberna. Arhitektki Sari Poiana so nedavno zaupali izdelavo projekta za ureditev zelenic in vrta, ki je posvečen najmlajšemu goriškemu deportirancu v Auschwitz Brunu Farberju. Obnovili bodo tudi parkirišče in zelenice za sinagogo, posadili nova drevesa, utrdili in očistili podporni zid. Sinagoga in nekdanji geto sta po županovih besedah ena izmed glavnih znamenitosti v mestu in bosta skupaj z judovskim pokopališčem v Rožni dolini del turistične poti, ki jo načrtujejo z društvom Prijateljev Izraela.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.