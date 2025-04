Skok v srednjeveško Gorico

Vrača se prireditev Contea (Grofija), ki bo v Gorici potekala v soboto, 26. aprila, in nedeljo, 27. aprila. Še dodaten dogodek bo v ponedeljek, 28. aprila. Zaobjela bo mestno središče od Ljudskega vrta do goriškega gradu. Prireditev želi praznovanje Evropske prestolnice kulture 2025 spojiti s praznovanjem rojstnega dne mesta. Prvič je bila Gorica omenjena namreč 28. aprila 1001 v znameniti listini cesarja Otona III., ki jo je izdal ob podelitvi »polovice gradu, ki se mu pravi Solkan, in polovice vasi, ki se v jeziku Slovanov imenuje Gorica,« oglejskemu patriarhu.

Spektakli in literarna srečanja

Odprtje bo potekalo v soboto, 26. aprila, ob 12.30, ko bo pihalni orkester konjeniške brigade Pozzuolo del Friuli poskrbel za koncert. V treh dneh se bo zvrstilo več dogodkov:od literarnih srečanj, predstavitev knjig, kulturnih sprehodov, zgodovinskih uprizoritev ter vinskih in gastronomskih dogodkov. Prireditev organizira goriška občina v sodelovanju z združenjem Pro Loco iz Gorice, društvom za ohranjanje ljudskih tradicij iz Podturna in združenjem Etnos. Plodno in večletno sodelovanje je posebej pohvalil goriški župan Rodolfo Ziberna. »Za rojstni dan mesta smo želeli prirediti nekaj posebnega,« je dejal goriški občinski odbornik Luca Cagliari in napovedal, da bo v ponedeljek, 28. aprila, s pričetkom ob 11. uri v atriju goriške občinske hiše predstavitev skupne poštne znamke, posvečene Gorici in Novi Gorici - Evropski prestolnici kulture 2025.

V Ljudskem vrtu bo v soboto, 26. aprila, zrasla srednjeveška vas s predstavami, srednjeveškimi tržnicami, otroškimi dejavnostmi in drugim. Prisotne bodo očarali požiralci ognja, srednjeveški dvorni norci, vitezi, glasbeniki, plesalci, lovci s sokoli in čuki. Ob tem bodo v Palači De Grazia potekala številna srečanja. Prvo bo ob 11. uri, ko bodo Antonella Gallarotti, Benedikt Kosic in Patrizia Artico predstavili vodnik po Goricah, ki je izšel pred kratkim. V nedeljo, 27. aprila, bo od 11. do 18. ure grajsko naselje postalo langobardska vas, kjer bodo na ogled oblačila in orodja iz časa Langobardov. Od 10. ure dalje bodo tudi v nedeljo potekala razna kulturna srečanja v Palači De Grazia. Ob 16.30 bo večjezična predstava Suns di peraulis o srednjeveški furlanski poeziji in goriških avtorjih. Od petka, 25. aprila, do ponedeljka, 28. aprila, bodo potekali tudi sprehodi in vodeni ogledi po mestu, ki jih prireja PromoTurismo FVG. Isti konec tedna pa bosta v Gorici še obrtni dogodek Go Makers in Festival ENO(satira), ki bo vino združeval s satiro.