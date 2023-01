Skrbijo jih izpusti iz asfaltne baze v Vrtojbi in cementarne v Anhovem

Niso se pogovarjali samo o težavah reke Soče, o katerih pišemo v sosednjem članku, temveč tudi o onesnaževanju zraka, pri čemer so posebno pozornost namenili cementarni v Anhovem in asfaltni bazi v Vrtojbi, saj jih njuni izpusti zelo skrbijo. V novogoriškem Xcentru je v soboto potekalo prvo čezmejno srečanje predstavnikov okoljevarstvenih organizacij iz goriškega prostora, ki so se pogovarjali o raznih okoljskih vozlov v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025.

Na srečanju, ki ga je organizirala goriška zveza Legambiente, so bili navzoči predstavniki organizacije AlpeAdriaGreen, okoljevarstvenega krožka Eugenio Rosman, tržiškega krožka Ignazio Zanutto, Civilne iniciative Vrtojba, odbora prijateljev soškega parka pri Rojcah in Štandrežu, mirovniškega odbora iz Gorice in Nove Gorice, Civilne iniciative Danes!, skupin EkoAnhovo in EkoŠtandrež, goriškega Foruma, goriškega odbora Fridays For Future, goriškega odbora ustanove Italia Nostra in goriškesekcija združenja Libera.

Med srečanjem je med drugim prišlo na dan kar nekaj skupnih točk glede razširjenosti azbestnih bolezni na Tržiškem in v Srednjem Posočju. Organizacije so predstavile svoje delovanje, tako da so na dan prišle tudi razlike, ki zaznamujejo njihovo delovanje. Nekatere izmed njih se posvečajo zračnemu onesnaževanju, druge opozarjajo na klimatske spremembe, spet tretje se posvečajo urejanju parkov in zelenih površin.

Okoljevarstvene organizacije družita skrb za mir in sočutje do vseh, ki prihajajo v naše kraje z upanjem v boljše življenje. Udeleženci srečanja so se strinjali, da okolje ne pozna meja, zaradi česar je izredno pomembno, da se okoljevarstvene organizacije z obeh strani meje čim tesneje povežejo. Srečanje so organizirali s prispevkom pekarne Il Fornaio Cozzutti in marketa Maxì iz Štandreža; iz zveze Legambiente sicer poudarjajo, da so s potekom srečanja izredno zadovoljni, saj je bilo izredno konstruktivno. Zaradi tega si v prihodnosti želijo čim večjega števila podobnih srečanj, ki med drugim prispevajo k tkanju prijateljskih vezi in stikov, ki so prepotrebni tudi za reševanje čezmejnih okoljskih težav.