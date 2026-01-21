Slovenska konzulta pri goriški občini izgubila člana

Slovenska konzulta pri goriški občini je ostala brez enega izmed svojih članov. Na ponedeljkovi seji je svoj odstop napovedal odvetnik Mitja Primožič, ki ga je v goriški posvetovalni organ tako v tem kot tudi v prejšnjem mandatu imenoval SKGZ. Vzrok za njegov odstop je, kot je pojasnil, zlasti odnos vodstva občine do organa in do Slovencev nasploh, ki je po njegovi oceni »nelojalen«, pa tudi samo delovanje konzulte, ki da nima pravih pooblastil.

»Odločitev je dozorela že pred časom, novembra 2024. Sklenil sem, da jo zamrznem do zaključka EPK, da mi kdo ne bi očital, da želim škoditi projektu oz. ga izkoristiti za napad na upravo,« pravi Primožič. Novembra 2024, se spominja, je goriški občinski svet glasoval o odvzemu častnega meščanstva Mussoliniju. Seja se je zaključila z ohranitvijo naziva, kar je po Primožičevem mnenju sramotno in žaljivo zlasti za goriške Slovence.

Primožič dalje opozarja na pomanjkanje slovenskih prevodov na spletni strani občine in v digitalni galeriji DAG ter je kritičen do opravičila, da gre za »tehnične napake«. »Ob tem kritično gledam tudi na samo kafkovsko delovanje konzulte, ki pravzaprav nima pravih pristojnosti,« zaključuje Primožič.

Predsednik konzulte Aleš Waltritsch bo po prejemu odstopnega pisma sprožil postopek za nadomestitev člana. Medtem bo konzulta delovala naprej: ob 25-letnici zaščitnega zakona bodo, napoveduje, pripravili pregled uresničenih in neuresničenih določil ter se o tem soočili z županom.