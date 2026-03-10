Danes v prilogi Šport plus

V današnjem (10. marec) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati novo številko športne priloge Šport plus. Na sedmih straneh boste lahko brali o paralimpijskih igrah in drugih mednarodnih dogodkih.

Kar se domačega športa tiče, smo pri košarki postavili v ospredje poraz Jadrana, pri odbojki poraz Soče SloVolley ter pri nogometu elitno ligo, zmago Krasa in sredino povratno tekmo četrtfinala italijanskega pokala, ki ga bo Juventina odigrala proti Alessandrii.

V prilogi so tudi običajne rubrike, tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjim košarkarjem Ivanom Perčičem), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (atletinje Dane Glavina).