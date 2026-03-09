»Reši nas lahko le kultura«

Občutena in odmevna prireditev Od Prešerna do mimoze je tudi letos v dvorano na Bukovju v Števerjanu privabila lepo število obiskovalcev. Kot je že večletni običaj, sta praznovanje slovenskega kulturnega praznika in mednarodnega dneva žena uspešno pripravila Kulturno društvo Briški grič in Fotoklub Skupina75. Med navzočimi je bila tudi števerjanska podžupanja Martina Valentincic.

V prenovljeni dvorani Kulturnega doma Ivana Humarja, v kateri so pred kratkim postavili tudi oder, so se v soboto uvodoma ob nekoliko zatemnjenih lučeh spomnili na nedavno preminulo Loredano Princic, članico Skupine75. Zahvalili so se ji za toplino in nesebičnost ter poudarili, da je bila ena tistih oseb, ki nikoli niso silile v ospredje, pa vendar so za sabo pustile globoko sled. Eno takih sledi je predstavljala umetniška instalacija, ki jo je Loredana ustvarila le nekaj dni pred smrtjo.

Sledil je pester program, ki sta ga povezovala mlada člana KD Briški grič Alen Brisco in Danjel Pahor. Najprej so članice vokalne skupine Briške Trcinke zapele Prešernovo Zdravico, nato pa je pred občinstvo stopil otroški zbor Briški slavčki. Obe skupini vodi Mojca Cej, na klavirju ju je spremljal Gašper Murovec.

Osrednji govor so zaupali profesorici Majdi Bratina, ki je poudarila, da nas v današnjem ponorelem svetu lahko reši le kultura, saj nas uči človečnosti. Prav zato je kultura danes še posebej dragocena: uči nas, da bi morala biti moč besede večja od moči orožja. Resnična veličina naroda ni v njegovi vojaški sili, temveč v sposobnosti sočutja, pravičnosti in ustvarjalnosti, je naglasila govornica. Dodala je, da je vsaka vojna poraz človeštva in hkrati poraz kulturnih vrednot.