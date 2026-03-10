Z analizo odpadkov se začenja sanacija odlagališča na Malnišču

Sovodenjska občina je sprožila postopek za sanacijo nezakonitega odlagališča na Malnišču, ki se bo začel z analizo nagrmadenih odpadkov. V prejšnjih dneh so na občinski oglasni deski objavili sklep, s katerim je bilo za izvedbo analiz poverjeno podjetje Multiproject iz Gorice, ki bo za svoje delo prejelo 11.549 evrov.

Sovodenjska občina bo strošek krila s prispevkom, ki ji ga je v začetku februarja zagotovila Dežela Furlanija - Julijska krajina. Vreden je 150.000 evrov in bo namenjen kritju stroškov za načrtovanje in pripravljalne ukrepe za sanacijo nezakonitega odlagališča na Malnišču, kjer je leta 1997 podjetje iz okolice Neaplja nagrmadilo 10.500 kubičnih metrov odpadnega materiala, ki je nastal iz mletja avtomobilskih - večinoma plastičnih delov. Podjetje Multiproject bo izvedlo štiri izkope; material, ki ga bodo analizirali, bodo pobrali z različnih globin. Med drugim bodo ugotavljali, ali je prišlo do morebitnega onesnaženja tal.

»Analize bodo izvedli, komaj bodo laboratorijski tehniki na razpolago, predvidoma konec meseca. Po enem tednu bodo znani rezultati morebitnega onesnaženja tal, od česar bo odvisno, kaj bomo lahko naredili in česa pa ne,« pravi sovodenjska podžupanja Alenka Florenin in pojasnjuje, da bo projektant na podlagi rezultatov analiz začel načrtovati sanacijo območja. »Definitivni načrt bo odobren najkasneje do decembra, ko bo zapadel rok za koriščenje deželnega prispevka,« napoveduje podžupanja.

Ob Vipavi bodo uredili park

Deželni prispevek je sicer posledica sporazuma o nameri, ki sta ga decembra lanskega leta podpisali sovodenjska občina in Dežela Furlanija - Julijska krajina. Sovodenjska občina bo na podlagi dogovora skupno imela na razpolago 5.050.000 evrov deželnih sredstev za izvedbo ustreznega postopka in sanacijskih del; v okviru sanacije bodo na danes degradiranem območju ob reki Vipavi, ki bo postalo last sovodenjske občine, uredili javno dostopen park z vsebinami, ki jih še snujejo.

Načrt sicer predvideva popolno odstranitev odpadkov in vzpostavitev prvotnega stanja na območju deponije, pridobitev zemljišča v last sovodenjske občine in njegovo javno uporabo z naravovarstveno oz. družbeno funkcijo.

Sredstva v treh delih

Sovodenjska občina bo deželna sredstva dobila v treh tranšah. Letos bo šlo 150.000 evrov za projektiranje in pripravljalne aktivnosti. Prihodnje leto bo 3,2 milijona evrov namenjenih odstranitvi odpadkov, leta 2028 bodo ne nazadnje z 1,7 milijona evrov na območju deponije uredili obrečni park, za kar bo potrebna sprememba prostorskega načrta, ki jo ravnokar pripravljajo. Sovodenjska občina bo postala lastnica celotnega območja, pri čemer Alenka Florenin pojasnjuje, da bo v kratkem pripravljeno cenitveno poročilo, ki bo potrebno v fazi razlastitve.

Na sovodenjski občini se z zadevo intenzivno ukvarjajo od leta 2009 dalje; njeno reševanje je bilo komplicirano zaradi številnih vprašanj pravne narave, ki so med sabo povezana.

Ker je šlo podjetje iz Kampanje svojčas v stečaj, bi moral za sanacijo deponije na Malnišču poskrbeti stečajni upravitelj. V stečajni masi pa ni bilo dovolj sredstev za kritje stroškov, saj je neapeljsko podjetje najelo in prekrilo z odpadki še razna druga nezakonita zemljišča po Italiji.