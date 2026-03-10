Padriški predor od danes proti Krasu zaprt do 26. marca

V padriškem predoru od 12. februarja potekajo, kot smo večkrat poročali, izredna vzdrževalna dela na protipožarnem sistemu. Družba Anas je tedaj napovedala, da ga bo proti Krasu zaprla za poldrugi mesec, in sicer do četrtka, 26. marca. V resnici pa so ga nepričakovano odprli že 17. februarja, ker dela niso bistveno vplivala na promet, je tedaj obrazložila družba Anas.

Od danes (torka) bo padriški predor proti Krasu res zaprt, in sicer do petka, 20. marca. Vozila na avtocestnem priključku v smeri Krasa bodo izločali pri izvozu za Katinaro oz. Bazovico.