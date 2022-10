Slovenska logopedinja tudi v Gorici in Tržiču

V Centru za motnje v nevrorazvoju in psihopatologijo razvojne dobe, ki deluje v sklopu zdravstvenega podjetja Asugi v goriškem parku Basaglia in v tržiški bolnišnici San Polo, je po novem zaposlena tudi diplomirana logopedinja, ki otrokom nudi storitve tudi v slovenščini. 26-letna Maria Milanese, doma iz Štandreža, je bila po maturi na slovenskem klasičnem liceju Primoža Trubarja v prvi generaciji študentk, ki so diplomirale iz študijskega programa za logopedijo na Univerzi v Trstu. Zasedala je mesto, izrecno rezervirano za študenta z znanjem slovenskega jezika. Po diplomi novembra 2019 si je nabrala nekaj delovnih izkušenj, oktobra pa jo je podjetje Asugi zaposlilo kot logopedinjo za otroke na oddelku (nekdanje) otroške nevropsihiatrije, ki ga vodi Boris Černic.

LOGOPEDINJA PRVI KORAK

»Zelo smo zadovoljni, da smo ponovno vzpostavili logopedsko storitev za otroke, ki obiskujejo šole s slovenskim učnim jezikom. Storitev ni bila krita kar nekaj časa, vsekakor smo tej temi vedno posvečali posebno pozornost. Od leta 2005 smo zaprosili in dobili dve logopedinji, ki sta se vrstili in na ta način jamčili to storitev, ki je ključnega pomena v okviru sprejemanja in evalvacije otrok, naj bodo iz slovenskih ali mešanih družin, ali tudi iz italijanskih družin, ki obiskujejo slovenske šole. Z novo kadrovsko okrepitvijo bomo lahko tudi šolam nudili ustrezno podporo in svetovanje ter praktično orodje za pomoč otrokom, ki se ga lahko prilagodi v slovenskem jeziku,« pravi Boris Černic. Nudenje logopedskih storitev v slovenskem jeziku je prvi korak, v sklopu uradnega dokumenta podjetja Asugi pa je napovedan tudi namen, da se v slovenskem jeziku v prihodnje nudijo tudi druge storitve.