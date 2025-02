Slovenska »manjšina« bo na goriškem pustu »večina«

Slovenska »manjšina« se na goriškem pustnem sprevodu prelevi v »večino«, saj vsako leto dobršen del skupin in vozov prihaja ravno iz slovenskih vasi na Goriškem in Tržaškem. Pomemben doprinos slovenske narodne skupnosti v Italiji k uspehu goriškega pustnega sprevoda je med včerajšnjo predstavitvijo letošnje, že 35. izvedbe v imenu organizatorjev izpostavil predsednik društva Pro Loco Giorgio Lorenzoni, ki je poudaril, da bi brez slovenske »večine« goriškega pustnega sprevoda ne bilo, poleg tega je pojasnil, da je vsako leto na goriškem pustu zastopana tudi pustna tradicija iz raznih krajev po Furlaniji.

»Letos, ko se veselimo tudi naziva Evropske prestolnice kulture, bodo med udeleženci tudi tri skupine iz Slovenije, in sicer Opatje selo in Bilje ter Tminska pustna muzika iz Tolmina, ki se bo povorke udeležila prvič in bo nastopila s 25 godbeniki v maškari,« je še povedal Lorenzoni, s katerim je o poteku letošnjega goriškega pustnega sprevoda, ki bo v nedeljo, 23. februarja, spregovoril goriški občinski odbornik Luca Cagliari.

»Letošnja izvedba bo zelo množična, saj pričakujemo 1700 maškar. Trasa sprevoda bo ista kot v prejšnjih letih, vendar jo bodo pustarji prehodili v obratno smer. Po startu, ki bo ob 14. uri pri goriški glavni pošti, se bodo odpravili po korzih Verdi in Italia do Ulice XXIV maggio in se zatem vrnili na Travnik po ulicah Sauro, De Gasperi in Roma,« je pojasnil Cagliari in napovedal, da bo na Travniku stal šotor, dolg 40 metrov in širok 20, ki ga bodo izkoristili že v soboto, 22. februarja, ko bo Gorica prvič gostila Evropski pust. »Pod šotorom na Travniku bo ob zaključku nedeljskega sprevoda praznik; za glasbo bosta skrbela didžeja Andrea Cumar in Sale Sanchez. Ob 19. uri bo na sporedu še nagrajevanje,« je pojasnil Giorgio Lorenzoni in napovedal, da se bodo v nedeljo, 23. februarja, 35. Goriškega pusta udeležile skupine iz Opatjega sela, Bilj, Colloreda di Prato, Gabrij, Cerovelj, Turjaka, Buje, Križa, z Opčin, Poljan, iz Štmavra, Trebč, Bazovice, Repna, s Proseka-Kontovela ter Stile goriziano in Laura&Livio. Z vozovi bodo v Gorico prišli pustarji iz Štandreža, Števerjana, Sovodenj, Šempolaja, Slivnega, Doberdoba, Medjevasi-Štivana, Grionsa, Praprota, Maniaga, Vajonta in iz kraja Treppo Grande. Za veselo vzdušje bosta poskrbeli Tminska pustna muzika in godba na pihala Tita Michelas iz Fiumicella.