Goriška sekcija sklada FAI je včeraj v okviru svojih Pomladnih dnevov poskrbela za niz vodenih obiskov parka Basaglia in nekdanje umobolnice, ki se bo nadaljeval še danes. V vlogi ciceronov se preizkušajo tudi dijaki 3. in 4. razreda turistične smeri zavoda Žige Zoisa, ki so se na vodenje pripravili skupaj s profesoricami Eriko Valentinčič, Tanjo Devetak in Michelo Codermaz. Danes bodo slovenski dijaki poskrbeli za vodenje po hodnikih stavbe Dnekdanje umobolnice ob 11.30, 14.15, 15.45 in 17.30.