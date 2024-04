Slovenski državljani so lani v Gorici kupili 82 nepremičnin

V Gorici, kjer je med kupci nepremičnin še vedno kar nekaj slovenskih državljanov, so lani sklenili približno toliko nepremičninskih pogodb kot leta 2022, medtem ko se je njihovo število precej znižalo v Tržiču in še zlasti v Gradežu, kjer je bil upad približno dvajsetodstoten.

»Lani se je v Gorici nabralo 499 nepremičninskih pogodb, potem ko smo jih leta 2022 našteli 502,« je včeraj pojasnil Alessandro Zanon, ki s svojim podjetjem dvakrat letno izda poročilo o nepremičninskem sektorju v nekdanji goriški pokrajini.

V pripravo izvoda za leto 2024 so vložili kar 500 ur dela in ga včeraj predstavili javnosti v mediateki Uga Casiraghija v Gorici. Poleg Alessandra Zanona so se predstavitve deželni odbornik Sebastiano Callari, občinska odbornica Silvana Romano, predsednik zveze nepremičninskih posrednikov AIR Moreno Marangoni in notar Damjan Hlede.

Alessandro Zanon je med srečanjem med drugim poudaril, da je priprava poročila o nepremičninskem sektorju izredno pomembna, saj sloni na preverjenih podatkih, medtem ko je v preteklosti marsikatero prepričanje temeljilo na neosnovanih govoricah.

Med lanskim letom se je povečala povprečna vrednost nepremičninskih poslov v goriški občini, tako da je naposled znašala 57.315.140 evrov, kar predstavlja 2,85-odstotni porast glede na leto 2022. Po drugi strani se je lani znižala povprečna vrednost posojil za nakupe nepremičnin v goriški občini, ki je znašala 22.636.000 evrov, 1,99 odstotka manj kot leta 2022.

Številni kupci iz Slovenije

V goriški občini se še vedno veča število kupoprodajnih pogodb, ki jih sklenejo slovenski državljani. Trend sicer traja že nekaj let in se bo predvidoma nadaljeval tudi v prihodnjih letih. Slovenski državljani kupujejo stanovanja v Gorici, ker jih je v Novi Gorici in okolici premalo, poleg tega je tudi cena goriških nepremičnin precej nižja od novogoriških.

Med lanskim letom je tako kupilo hišo oz. stanovanje v Gorici 82 slovenskih državljanov, ki predstavljajo večino kupcev med tujimi državljani; slednji so skupno sklenili približno tretjino vseh lanskih kupoprodajnih pogodb.

V Gorici je cena nepremičnin stabilna, precej več kupoprodajnih pogodb so lani sklenili za hiše, vredne od 150.000 do 200.000 evrov. Največ hiš in stanovanj so v Gorici kupili kupci, stari od 30 do 39 let.

V Tržič manj pogodb

Medtem ko so nepremičninski posredniki zadovoljni s poslovanjem med lanskim letom, tega ni več mogoče trditi za Tržič.

Leto 2021 je bilo rekordno, saj je bilo sklenjenih 587 kupoprodajnih pogodb. Leta 2022 jih je bilo 494, medtem ko so jih lani našteli 469, tako da je bil upad v primerjavi z letom 2021 res precejšen.

V primerjavi s prejšnjimi leti se je v tržiški občini še povečalo število kupoprodajnih pogodb, ki so jih podpisali tuji državljani, saj so lani predstavljale že 48 odstotkov vseh dogovorov. Pričakovati gre, da bodo v Tržiču tuji državljani kaj kmalu prehiteli italijanske kupce.

Med tujimi državljani, ki kupujejo stanovanje oz. hišo v Tržiču, prednjačijo Bangladeševci, ki so sami sklenili 31 odstotkov vseh kupoprodajnih pogodb v tržiški občini.

V Tržiču je lanska povprečna cena prodanih stanovanj znašala 106.400 evrov, kar je za 2,18 odstotka več kot leta 2022. Za razliko od Gorice je večina kupcev (58,6 odstotka) najela posojilo.

V sosednjih Ronkah je bila lani povprečna cena stanovanja višja kot v Tržiču, saj je znašala 127.530 evrov (+0,5 odstotka), po drugi strani se je število kupoprodajnih pogodb znižalo s 173 na 136.

V Gradežu velik upad

Poglavje zase predstavlja Gradež, ki je turistično mesto, tako da sledi tamkajšnji nepremičninski trg drugačnim zakonitostim.

»Po rekordnem letu 2021 smo lani našteli samo 291 kupoprodajnih pogodb, kar je za dvajset odstotkov manj kot leta 2022. Razmerje med italijanskimi in tujimi državljani se v glavnem ni spremenilo, medtem ko se je precej dvignila povprečna cena nepremičnin, kar pomeni, da jih je na tržišču na razpolago nekaj manj,«je še ocenil Alessandro Zanon.

Med kupci gradeških nepremičnin je še vedno veliko avstrijskih državljanov, ki stanovanja kupujejo, da jih uporabljajo med dopusti in obenem jih tudi oddajajo v najem.