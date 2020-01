Slovenski običaji v filmu

Od koledovanj in postavljanja mlajev do pustovanj, baklad, kresov in martinovanj. Vse to in mnogo več je zaobjel in ovekovečil projekt Skupni in drugačni običaji Slovencev v Italiji, ki ga je uresničilo združenje Don Eugenio Blanchini iz Benečije. Njegovo poslanstvo je ovrednotenje kulturnih korenin in jezikovnih značilnosti Beneških Slovencev, s tem projektom pa je združenje zaobjelo vsa območja Furlanije - Julijske krajine, kjer je vzdolž meje s Slovenijo navzoča slovenska narodna skupnost.

V soboto, 28. januarja, je predstavitev projekta gostilo kulturno društvo Sabotin, ki je na svojem sedežu v Štmavru priredilo prijeten in zanimiv večer. S kapilarnim delom na terenu so sodelujoči pri projektu zbrali veliko filmskega, fotografskega in dokumentarnega gradiva, ki so ga v združenju nato sortirali in z njim sestavili kakih petdeset minut dolg filmski zapis na DVD-ju. Uresničitev projekta je s posebnim prispevkom omogočila Dežela FJK, pri predstavitvi v Štmavru pa so sodelovali tudi domače društvo Sabotin, SSO in Združenje Krajevna skupnost Pevma, Štmaver in Oslavje. Ogled filma je zaenkrat možen le na javnih predvajanjih, v kratkem pa bo tudi na spletu.