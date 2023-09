Slovensko višješolsko središče opremili z novimi okni

V slovenskem višješolskem središču v Puccinijevi ulici v Gorici se zaključuje nameščanje novih oken, tako da se bo v sredo, 6. septembra, lahko nemoteno začelo novo šolsko leto.

Na licejih in tehniških smereh so že junija sestavili koledar dejavnosti za prve septembrske tedne, med katerimi bodo posebno pozornost namenili sprejemanju prvošolcev. Na ravnateljstvih obeh šol so ne nazadnje zadovoljni, ker je postopek za podeljevanje suplenc že stekel, tako da bo mogoče že v začetku septembra imenovati še zadnje manjkajoče profesorje.

Enota deželne decentralizacije Gorica je v zamenjavo oken v vseh učilnicah slovenskega višješolskega središča v Puccinijevi ulici v Gorici vložila približno milijon evrov. Gradbena dela so se začela takoj po koncu pouka in so s pospeškom potekala čez celo poletje. Zamenjava oken, ki med drugim niso več ustrezala sedanjim varnostnim predpisom, je bila nujno potrebna, saj so bila dosedanja nameščena med gradnjo stavbe, kar pomeni, da so bila stara preko trideset let - v slovensko višješolsko središče so prvi dijaki vstopili v šolskem letu 1991/1992.

Zamenjava oken predstavlja največjo naložbo v slovenskem višješolskem središču v Puccinijevi ulici doslej, sicer je v prejšnjih letih Enota deželne decentralizacije Gorica poskrbela še za nekaj del - uredili so zunanjost, zamenjali zasilne svetilke, namestili sistem za videonadzor in v telovadnici postavili zaveso, ki omogoča vadbo več skupin naenkrat.