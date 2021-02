Snemanje v času covida ni bila lahka preizkušnja

Po 91 dneh snemanja bi človek pričakoval, da si lahko odpočije. Vendar ni tako. Goriškega režiserja Mattea Oleotta prihodnji teden že čaka montaža druge sezone televizijske nadaljevanke Volevo fare la rockstar, ki naj bi jo državna televizija Rai predvajala jeseni. Snemanje se je začelo 12. oktobra lani in se je zaključilo v ponedeljek, 8. februarja; potekalo je v raznih krajih, pretežno na Goriškem. Pogled na tovornjake produkcije, ki so se enkrat pojavili na Oslavju, drugič na Travniku, tretjič v severnem delu mesta in nato še v Štandrežu, je bil v zadnjih mesecih za Goričane že del vsakdana.

V torek je ob zaključku snemanja potekala spletna tiskovna konferenca, ki so se je udeležili, poleg že omenjenega Oleotta, podpredsednik ustanove FVG Film Commission Gianluca Novel, Elisabetta Trautteur iz produkcijske hiše Pepito Produzioni ter glavne igralke Valentina Bellè, Caterina Baccichetto in Viola Mestriner. Obračun snemanja druge sezone nadaljevanke ni mogel mimo koronavirusa. »To je bila najtežja poklicna izkušnja mojega življenja,« je povedal režiser Matteo Oleotto. Ob normalnem naporu, ki ga s sabo prinaša snemanje nadaljevanke, so se namreč pridružile še težave s covidom. »Glede na to, da sem bil neke vrste "kapitan ladje", sem se moral delati, da je vse v redu, da sem omogočil igralcem čim bolj sproščeno delo. Seveda nam je tu pa tam po poti kdo zmanjkal, vendar smo projekt kljub vsemu izpeljali do konca,« je povedal Oleotto. Snemanje je uspelo, to pa ne pomeni, da je bilo vse kot običajno. »Kar smo pogrešali je bil tisti trenutek, po skoraj osmih urah dela, ko se vsi skupaj zberemo, se pogovorimo o morebitnih napetostih, se pogovarjamo o delu in o drugih stvareh, se sprostimo ... Med delom mi je vedno do tega, da zgradim neke vrste veliko družino, saj se ob snemanju vedno pogovarjamo tudi o drugem,« je opisal Oleotto. Tega obdobja snemanja se bodo nedvomno vsi spominjali, tudi zaradi trenutkov, ko sploh ni bilo jasno, ali se bo izkušnja morala predčasno zaključiti. Goričani, je poudaril Oleotto, pa so jih tudi tokrat lepo sprejeli. »Gorica nas ima rada; mislim, da smo se tudi lepo obnašali,« se je posmejal Matteo Oleotto.

Predstavnica produkcijske hiše, Elisabetta Trautteur, je v pogovoru po Zoomu povedala, da je bilo snemanje v času covida zapleteno predvsem z vidika zavarovanja. »Imeli smo zelo dobre odnose z ljudmi, kraji so zelo lepi, predvsem zato, ker so po meri človeka. Tu se lahko osredotočiš na svoje umetniško delo, na snemanje, saj nimaš akustičnega in vizualnega onesnaževanja,« je povedala producentka. Pomanjkljivost, po njenem mnenju, gre iskati v pomanjkanju izobraženega poklicnega kadra. »Kot producenti moramo s sabo pripeljati veliko ljudi. Če bi se vlagalo v izobraževanje poklicnih figur s področja snemanja in režije, bi bil za produkcijske hiše morda ta prostor privlačnejši,« je poudarila.

Valentina Bellè, ki v nadaljevanki igra osrednjo vlogo Olivie, je potrdila, da je bila vrnitev v Gorico za snemanje druge sezone prijetna. »Pred prvo sezono sem mislila, da bo nekoliko naporno preživeti toliko časa v Gorici. Potem sem se vanjo zaljubila ... Vrnitev pa sploh ni bila težka, kar sem občutila je bilo dejstvo, da smo zvečer morali ostajati doma, sami, izogibali smo se druženju iz vsem znanih razlogov. Kljub temu mi je v teh mesecih uspelo tudi obiskati razne kraje v Furlaniji - Julijski krajini: ljudje, pokrajine, vino... ta dežela je čudovita,« je bila navdušena igralka.