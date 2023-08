Soča bo motna še kar nekaj časa

Soča bo v Gorici motna še kar nekaj časa, saj so tudi za prihodnje dni napovedane nove padavine. Poleg tega je še vedno občutiti posledice ujme, do katere je prišlo sredi julija na Cerkljanskem, kjer so meteorne vode odplaknile večjo količino zemljine in med drugim povzročile veliko gmotno škodo tudi v partizanski bolnici Franja. Vzroke za motnost vode sta v prejšnjih tednih iskali deželna agencija Arpa in slovenska agencija za okolje Arso. Obe sta v vodi ugotovili prisotnost peska v vodi in odsotnost organskega materiala.

V Cerknem so julija zabeležili največjo količino padavin v Sloveniji: v enem mesecu so padli 403 milimetri vode, medtem ko znaša julijsko povprečje za obdobje 1991–2020 139 milimetrov. Spričo tako velike količine meteornih voda ima Cerknica še vedno srednji pretok, ki ob vsakem nalivu takoj naraste. Podobno velja za Idrijco, Bačo, Tolminko, Trebuščico in sploh tudi za reko Sočo v njenem zgornjem toku.