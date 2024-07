Občanka iz okolice Nove Gorice je policiste sinoči obvestila, da je sosed prišel pred njeno hišo in da razgraja, poročajo Primorske novice. Policisti so na kraju ugotovili, da je 35-letnik na njivi svoje sosede izruval vse vrtnine, podrl ogrado in razbil dva glinena cvetlična lončka, s čimer je povzročil za okoli 400 evrov škode. Oškodovanka je podala predlog za pregon, zoper storilca bodo policisti vložili kazensko ovadbo.