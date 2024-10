Spet čas za pravljice

Okoli dvajset otrok in še več njihovih staršev se je ponedeljek popoldne zbralo v Feiglovi knjižnici v Trgovskem domu v Gorici, da bi prisluhnilo pravljici Požrešna mavrica. Po dolgem poletnem premoru se je ponovno začel niz priljubljenih pravljičnih uric, ki že vrsto let navdušuje otroke s čarobnimi zgodbami in domišljijskimi pustolovščinami.

Pravljice otroke vsakič popeljejo daleč stran v deželo domišljije in jim približajo magičen svet literature, ki spodbuja ustvarjalnost, domišljijo in ljubezen do knjig. Otroci skozi poslušanje zgodb tudi odkrivajo nove slovenske besede, vadijo poslušanje in razumevanje slovenskega jezika in razvijajo svoje razmišljanje ter predvsem občutek za to, kar je prav in kaj narobe.

Začeli s Požrešno mavrico

Tokrat sta otroke v svet domišljije popeljali pripovedovalki Melita Malalan in Alenka Petaros s pravljico Požrešna mavrica. Otroci so prisluhnili pravljični zgodbi o nenavadni druščini prijateljev, opici, papigi, tukanu, metuljčkom in kači, ki so se želeli igrati z mavrico. Naenkrat so opazili, da so njihovi živopisani kožuščki, perje in koža, pa tudi vse zelene barve gozda, postali sivi. Ugotovili so, da je vse njihove barve požrla mavrica, ki je postala večja kot kadarkoli prej. Ker sama ni vedela, kako bi svojim prijateljem vrnila barve in ker se ti niso več hoteli igrati z njo, je začela jokati in s svojimi pisanimi solzami svetu vrnila vse barve.

Ob koncu zgodbe so otroci skupaj z avtoricama zapeli pesmico o mavrici – pod pravo mavrico in jih tudi sami ustvarili.

Naslednje pravljično srečanje v Feiglovi knjižnici bo v ponedeljek, 14. oktobra, ob 17.30. Tokrat bo pripovedovalka Katerina Citter otroke popeljala v zgodbo Tačka, čarovniška mačka.