Na EPK poklon Mušiču s tremi razstavami

Med najbolj pričakovanimi dogodki EPK Nova Gorica-Gorica je več razstav svetovno uveljavljenega slovenskega umetnika Zorana Mušiča (1909-2005). Prvo bodo odprli na Gradu Štanjel 19. aprila, v maju sledita še razstavi na Gradu Dobrovo v Brdih in v Palači Attems-Petzenstein v Gorici. Prvi dve bosta odprti do začetka septembra, tretja do konca oktobra.

Mušič velja za enega od velikih umetnikov druge polovice 20. stoletja. Zelo prepoznavne so njegove krajine, konji in portreti, mednarodno slavo pa mu je prinesel cikel Nismo poslednji (1970-1975), v katerem podobno kot v Dachauskih risbah (1945) tematizira grozo trpljenja in razčlovečenja v koncentracijskem taborišču. Umetnika si poleg rodne Slovenije lastita tudi Italija in Francija, saj je od leta 1945 do smrti živel med Benetkami in Parizom.

Pobudo, da bi se v letu Evropske prestolnice kulture in ob 20. obletnici Mušičeve smrti poklonili umetniku svetovnega formata in na Goriškem rojenemu rojaku je dala umetnostna zgodovinarka Nelida Nemec. Gre za zelo dobro poznavalko njegovega opusa, ki je Mušiča tudi osebno poznala. Ta je tudi kuratorka razstav na Gradu Štanjel in na Gradu Dobrovo.