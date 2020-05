Spletni prvi maj

Čeprav brez tradicionalnih shodov in množičnih prireditev, bodo v raznih krajih po goriški pokrajini vseeno poskrbeli za obeležitev današnjega praznika dela - večinoma prek spleta. Števerjansko kulturno društvo Briški grič, ki se je zaradi koronavirusa moralo odpovedati tradicionalnemu prvomajskemu slavju, je na Bukovju razobesilo dve rdeči zastavi in napis v pozdrav prvemu maju. Že v prejšnjih dneh so se člani in članice društva fotografirali v rdečih društvenih majicah; posnetke so zbrali v kolaž, ki ga bodo skupaj s fotografijami prvomajskih slavij iz prejšnjih let objavili na društveni Facebook strani.

V Tržiču k spletnemu praznovanju prvega maja poziva združenje Monfalcone meticcia. Člane in prijatelje vabi, da se posamezno odpravijo do spomenika žrtvam azbesta v Pancanu in se umrlim delavcem poklonijo s cvetom ali napisom. Fotografije bodo zbirali na Facebooku s haštagom #1maggionondimentico.

Spletno akcijo organizira tudi kulturno društvo Oton Župančič, ki člane in prijatelje poziva, da praznik dela počastijo vsak na svojem domu. »Mlaj lahko sami dvignete na svojem dvorišču, lahko ga narišete, lahko napišete svoje pričevanje ali izbrskate kako staro fotografijo,« pravijo iz društva Oton Župančič, ki bodo posnetek in fotografije zbirali na društveni Facebook strani in na naslovu elektronske pošte zupancic.oton@gmail.com.Godba Kras iz Doberdoba bo danes poskrbela za prvomajsko budnico s pomočjo zvočnikov, nameščenih na vozilu civilne zaščite, ki se bo ob 8. uri odpravilo po vasi. Poleg Internacionale in Delavske himne bodo predvajali tudi voščilo župana Fabia Vizintina ob prvem maju.