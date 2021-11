Sprevod le od postaje do Spominskega parka

Državna vlada uresničuje torkove napovedi o zaostritvi pravil za organizacijo demonstracij po mestnih središčih. Prefekture in kvesture po vsej Italiji so v sredo pozno zvečer prejele ustrezna navodila iz Rima: po novem bodo prefekti lahko prepovedali demonstracije v določenih predelih mestnih središč, kjer bi prisotnost protestnikov lahko ogrožala tako javni red kot javno zdravje.

»Še naprej bo mogoče manifestirati, vendar ob spoštovanju pravic slehernega državljana,« je poudarila notranja ministrica Luciana Lamorgese in pojasnila, da so manifestacije proti cepljenju in proti covidnemu potrdilu doslej povzročile kar nekaj težav javnemu redu v raznih italijanskih mestih. Zaradi tega bodo prefekti imeli nalogo, da določijo območja znotraj mestnih središč, ki so za življenje mestnih skupnosti posebno pomembna; na teh območjih bodo demonstracije prepovedane, dokler bodo trajale sedanje izredne razmere, vezane na pandemijo covida 19.

Da bi sprejeli ustrezne ukrepe po prejetju navodil iz Rima, so se včeraj ponovno sestali člani pokrajinskega odbora za varnost, ki so se odločili, da prepovejo vsako obliko demonstracije na območju, ki gre od Ulice Canova pri spominskem parku vse do Travnika.

Zaradi tega so spremenili traso sprevoda, ki ga jutri namerava izpeljati novoustanovljeni odbor Gorizia risponde. Njegovi člani so hoteli manifestirati po mestnem središču; v sredo so jim s prefekture dali dovoljenje za sprevod, ki bi se začel pred železniško postajo, bi obšel mestno središče in se zaključil pri Rdeči hiši. Včeraj so med zasedanjem pokrajinskega odbora za varnost, upoštevajoč navodila notranje ministrice, traso sprevoda korenito skrajšali; protestniki se bodo lahko zbrali pred železniško postajo ob 15. uri in zatem korakali samo do Spominskega parka, kjer se bodo ob upoštevanju varnostne razdalje lahko zvrstili razni nagovori. S skrajšanjem sprevoda (Spominski park je od postaje oddaljen manj kot en kilometer) bo protestnikom zagotovljena svoboda izražanja, hkrati bodo v mestnem središču trgovski in gostinski obrati lahko nemoteno poslovali. Ker bo sprevod kratek, naj bi bilo tveganje za širjenje okužb nižje.

Podžupan Stefano Ceretta je sinoči podpisal odredbo, na podlagi katere bodo morali organizatorji poskrbeti za ustrezno varnostno službo; navzoč bo moral biti en nadzornik vsakih 50 udeležencev demonstracije. Nadzorniki bodo morali skrbeti, da bodo protestniki upoštevali varnostno razdaljo in nosili zaščitno masko.