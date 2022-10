Srečanje z mojstrsko fotografijo

Kot vsa srečanja doslej je tudi 24. Fotosrečanje naletelo na izredno zanimanje. Na srečanje s fotografi in njihovimi stvaritvami je v soboto v goriški Kulturni dom prišlo veliko ljubiteljev umetniške fotografije z obeh strani meje in nasploh ljudi, ki se radi udeležijo kulturnih prireditev. Odprtje take razstave z mednarodnim pečatom, velja tudi za dogodek na visoki kulturni ravni, ki je lahko v ponos celemu mestu in seveda prireditelju srečanja, slovenskemu fotoklubu Skupina75.

Na prizorišču dogajanja, v zgodnji razstavni veži Kulturnega doma, ki jo je priložnostno okrasila članica fotokluba Loredana Princic, se je uvodoma predstavila mlada učenka Glasbene matice Asja Zavadlav, ki je s čudovitimi zvoki svoje harfe pričarala pravšnje vzdušje za tovrstne dogodke.

Publiko in goste je zatem nagovoril predsednik Skupine75 Marko Vogrič, ki je naglasil, da Fotosrečanje krona delovanje pretekle sezone in obenem pomeni bleščeč uvod v novo sezono. Fotoklu si še zlasti prizadeva za povezovanje fotografov iz raznih dežel in tudi za predstavitev fotografije v njeni raznolikosti tehnik in tematik, kar je še posebno razvidno na letošnji razstavi, je še poudaril predsednik Vogrič. Zahvalil se je tudi vsem, ki so priskočili na pomoč pri pripravi 24. Fotosrečanja in seveda vsem fotografom, ki so se odzvali vabilu Skupine75 in s svojimi umetninami obogatili kulturno ponudbo Gorice. Omenil je še, da bo leta 2025 fotoklub slavil petdesetletnico delovanja, ki jo bodo obeležili s posebnim dogodkom, o katerem že vneto razmišljajo.

Sodelujoče fotografe sta v slovenščini in italijanščini pozdravili umetnostna zgodovinarka Lorella Klun in dijakinja Julija Tomsic. Tržačan Davide Dionisio razstavlja kemijska tihožitja izdelana v mešani tehniki, Milan Malovrh iz gorenjskega Tržiča ponuja serijo digitalnih slik konj v galopu, Maja Šivec iz Maribora predstavlja črnobele človeške akte, brez tančic, Novogoričanka Tamara Puc, ki je tudi članica Skupine75, pa se je pomudila pri upodabljanju barvih krajinskih posnetkov. Z dvema ducatoma črnobelih posnetkov so na razstavi prisotni tudi člani fotokluba Lucinico iz Ločnika, ki so za goriško razstavo pripravili niz posnetkov geometričnih motivov mestnega okolja.Ob zaključku je predsednik Vogrič predstavil še zajeten katalog, ki spremlja razstavo in se ob tem zahvalil vsem, ki so pomagali pri njegovi sestavi, posebno pa še članu društva Enzu Tedeschiju, ki je pripravil platnico publikacije. Posebne in občutene zahvale je bil deležen tudi Silvan Pittoli, ki je skoraj tri desetletja predsedoval Skupini75. Fotorazstava bo odprta do 22. oktobra, ogled pa je možen ob ustaljenih urnikih Kulturnega doma.