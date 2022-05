Srečko je pustil sled

Jamar, planinec, fotograf in aktivni član doljanske vaške skupnosti Srečko Visintin je umrl decembra 2020 in za sabo pustil veliko praznino. Prijatelji iz vrst Slovenskega planinskega društva Gorica in iz Kraških krtov so se nekaj časa po Srečkovi smrti zbrali in se odločili, da bodo počastili njegov spomin s postavitvijo razstave. Zaradi pandemije svoje zamisli niso uspeli takoj uresničiti; naposled so tudi s pomočjo Srečkovega brata izbrali serijo fotografij in jih povečali, nakar so čakali na ugodni trenutek za postavitev razstave, ki je letos le prišel.

V petek so v sodelovanju s kulturnim društvom Kras Dol-Poljane in s fotoklubom Skupina 75 odprli razstavo v društvenih prostorih na Palkišču, kjer se je zbralo preko osemdeset domačinov in Srečkovih prijateljev iz okoliških krajev. Na svojo iniciativo so v Dol prišli tudi člani pevskega zbora Provox, med katerimi je imel Srečko več prijateljev; s pesmijo so uvedli v večer, med katerim je navzoče nagovoril Vlado Klemše in se spomnil pomembne vloge, ki jo je Srečko imel v doljanski in širši skupnosti. Pred njegovim nagovorom je delegacija ponesla šopek cvetja na Srečkov grob na doljanskem pokopališču. Sledila sta ogled razstave in druženje.Med odprtjem razstave so predvajali tudi dva dokumentarna filma, ki ju je posnel Srečko. Prvi je bil posvečen Kraljici Krasa, jami ob jamarskem domu na Vrhu, medtem ko je drugi zadeval živalstvo na Krasu; posebno zanimiv je prizor gada, ki upleni taščico. Razstavo si bo mogoče ogledati še od petka, 20. maja, do nedelje, 22. maja, v popoldanskih in večernih urah.