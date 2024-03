SSk jemlje v poštev možnost, da se ne predstavi na volitvah v Sovodnjah

Ker je Občinska enotnost zavrnila njihov predlog o predvolilnem dogovoru za skupno upravljanje sovodenjske občine, bodo v krajevni sekciji stranke Slovenska skupnost (SSk) vzeli v poštev možnost, da se ne predstavijo na občinskih volitvah, ki bodo potekale v začetku junija letos.

Na njihovo včerajšnje sporočilo se je odzvala sovodenjska Občinska enotnost, pri kateri pravijo, da so pripravljeni na sodelovanje po občinskih volitvah, na katerih naj vsakdo opravi svojo dolžnost in naj sestavi svojo listo.

Priprave na volitve

Sovodenjska sekcija Slovenske skupnosti Remo Devetak je med svojim ponedeljkovim zasedanjem obravnavala priprave na junijske občinske volitve. Na prejšnjem sestanku stranke lipove vejice, ki je potekal februarja, je sekcija sklenila, da predlaga Občinski enotnosti predvolilni dogovor o skupnem upravljanju občine.

»Svetniška skupina v občinskem svetu, ki nastopa pod imenom Korenine in bodočnost, je vseskozi vodila konstruktiven in odgovoren odnos do potreb občinske stvarnosti. Na podlagi tega se je delegacija sekcije Slovenske skupnosti, ki so jo sestavljali tajnica Martina Šolc, predsednik Avguštin Devetak in načelnik svetniške skupine Kristian Tommasi, sestala s predstavniki Občinske enotnosti, in sicer z županom Luco Piskom ter odborniki Alenko Florenin, Ljubico Butkovič in Erikom Figljem. Predstavniki SSk so Občinski enotnosti predlagali predvolilni dogovor o skupnem sodelovanju v občinski upravi, saj živimo v časih, ko je prispevek s strani vseh dobrodošel v luči prihodnjih izzivov, ki čakajo stvarnost majhnih občin in slovenske narodne skupnosti na Goriškem. Dodali so še, da bo morebitni odklon sodelovanja s strani Občinske enotnosti pogojeval nastop sovodenjske Slovenske skupnosti na občinskih volitvah in s tem vstop novih list na sovodenjsko politično-upravno področje,« so zapisali v tiskovnem sporočilu sovodenjske sekcije SSk.

»Odgovor Občinske enotnosti je bil, žal, tudi tokrat odklonilen in torej predvolilnega dogovora o skupnem upravljanju ne bo,« so Martina Šolc, Avguštin Devetak in Kristjan Tommasi povedali na ponedeljkovem zasedanju sovodenjske sekcije SSk. Tiskovno sporočilo še navaja, da so po razpravi o poteku sestanka s predstavniki Občinske enotnosti in njihovi zavrnitvi predvolilnega dogovarjanja v strankini sekciji sklenili, da bodo resno vzeli v poštev možnost, da se na junijskih volitvah v Sovodnjah SSk ne predstavi.

O tem bo tekla razprava v torek, 19. marca, ko se bo sovodenjska sekcija ponovno sestala. Na zasedanje vabijo vse člane in somišljenike, »ki sta jim pri srcu usoda sekcije in tudi prihodnost sovodenjske občine,« so še napovedali.

Sodelovanja ne zavračajo

Iz vrst sovodenjske Občinske enotnosti so včeraj pojasnili, da nikakor ne zavračajo sodelovanja s SSk, temveč so nanj pripravljeni po občinskih volitvah.

»Ko bo vsakdo opravil svoje delo, lahko sedemo za mizo in se dogovorimo,« poudarja sovodenjski župan in bodoči županski kandidat Občinske enotnosti Luca Pisk, po katerem bi bilo potemtakem primerno, da bi vzpostavili sodelovanje tudi v drugih krajih, kjer bodo potekale volitve, in sicer na podlagi širše razprave na pokrajinski ravni. V Občinski enotnosti tudi zavračajo očitke, da bodo oni odgovorni za tiste, ki se na občinskih volitvah ne bodo predstavili.

Na mestu je še pojasnilo o poteku občinskih volitev. Če se na njih predstavi samo en županski kandidat, bo ta izvoljen, če se bo na volišča odpravilo petdeset odstotkov volilnih upravičencev.