Starši naj zaupajo učiteljem

Kako naj se italijanski starši soočajo z dejstvom, da njihovi otroci obiskujejo šolo v jeziku, ki ga sami ne poznajo? Na tej iztočnici so temeljila vsa vprašanja, ki smo jih slišali na srečanju o učenju slovenskega jezika, ki je v četrtek potekalo v Dijaškem domu v sodelovanju s Slorijem. Na vprašanja staršev, večinoma italijansko govorečih, odgovarjala samo psihologinja Susanna Pertot, druga napovedana strokovnjakinja. Po uvodnem pozdravu ravnateljice Dijaškega doma Kristine Knez je predavateljica spodbudila starše, naj ji postavijo vprašanja o šolanju v slovenščini.

V poldrugi uri sproščenega pogovora se je Pertotova dotaknila različnih tem, ki so povezane z dvojezičnostjo otrok, predvsem tistih iz italijanskih družin. Eden izmed očetov je vprašal, kako naj podpira otroka pri pisanju domačih nalog oz. učenju, predvsem na višjih stopnjah šolanja, ko osnovno znanje slovenščine ne zadošča več. Pertotova je poudarila, da bi morali otroci naloge pisati sami, ob tem pa morajo starši zaupati učiteljem. To ni preprosto, je priznala, saj je za starše težko sprejeti, da nimajo popolnega nadzora nad svojim otrokom oz. nad učno snovjo. »To je problem, ki ga morajo starši ponavadi predelati, ko otrok postane pubertetnik, tu pa se problem pojavi še prej,« je dejala Pertotova in pristavila, da morajo zaupanje v učitelje starši prenesti tudi na otroke.