V sovodenjski občini so stekla dela za ureditev štirih krajinskih točk, za kar bo domača občinska uprava poskrbela v okviru uresničevanja svojega krajinskega načrta.

V Rupi so prenovili staro pot, ki je nekoč povezovala vas z Mirnom. Dela so se začela v prejšnjih dneh in se zaključila včeraj. »Speljana je do nasipa ob Vipavi, nakar se poveže na pot, ki na slovenski strani meje pelje do Mirna, ki je bil v preteklosti zelo tesno povezan z Rupo,« pojasnjuje Alenka Florenin, ki je v sovodenjski občinski upravi odgovorna za javna gradbena dela.Na Peči bodo očistili in uredili pešpot, ki pelje s kotalkališča ob robu vasi do vaške cerkve. »Na starih zemljevidih je steza že označena; v zadnjih časih jo je rastlinje skoraj popolnoma zaraslo in prekrilo, tako da je danes le še komaj vidna,« pravi Alenka Florenin in pojasnjuje, da se je čiščenje steze začelo včeraj in bo trajalo nekaj dni. Pot bodo hkrati prenovili; kjer bo potrebno, bodo dodali tudi nekaj stopničk, tako da bo hoja udobnejša.

Predvidoma sredi prihodnjega se bo začelo urejanje območja pred sedežem kulturnega društva Skala v Gabrjah, kjer bodo poskrbeli za nov pločnik in za ustrezen prostor pred sosednjo avtobusno čakalnico. Med gradbenimi deli v Gabrjah bo nekaj časa urejen izmenični enosmerni promet. Na koncu bo prišel na vrsto še Vrh; pri Cotičih bodo očistili in uredili star vodnjak in sosednji kraški suhi zid.Gradbena dela, vredna približno 60.000 evrov, bodo v Sovodnjah izvedli s finančnimi sredstvi, ki so jih prejeli na podlagi krajinskega načrta. Sovodenjska občinska uprava ga izvaja skupaj z občinama Doberdob in Zagraj. Štiri značilne krajinske točke je uprava izbrala po posvetovanju z domačini, medtem ko je načrt za njihovo ureditev pripravila arhitekta Emma Taverna. Za izvedbo gradbenih del bo poskrbelo podjetje Coletto iz kraja San Biagio di Callalta pri Trevisu.