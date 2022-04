Števerjanska dramska družina ugriznila v nov izziv

Namesto uprizoritve radijska igra: tako je dramska družina Sedej preusmerila svoje ustvarjalne energije, ko je lani ugotovila, da bo zaradi omejitev nemogoče ohraniti tradicijo dramske predstave na »pravem« odru. Uigrana ekipa je poiskala rešitev skupaj z režiserko Patrizio Jurinčič Finžgar, kateri je zaupala umetniške vsebine projekta. Radijski zastor nad priredbo besedila Pohujšanje v dolini Šentflorjanski Ivana Cankarja se bo dvignil v petek, 2. aprila ob 18. uri na Radiu Trst A v okviru cikla Mala scena.

»Iskali smo najbolj učinkovit način, da bi ohranili kontinuiteto dejavnosti. Vaja preko zooma se je izkazala kot zelo dober trening za radijsko igro. Zato smo izkoristili omejitev, da so se igralci soočili s to posebno obliko igranja, v kateri je režiser na drugi strani ekrana,« je povedala režiserka, ki je v šali namignila, da bi v »Šentflorjanu« lahko postavili na oder Cankarjevo Pohujšanje v dolini Šentflorjanski. Predlog je naletel na navdušen odziv dramske družine: oblika in trajanje pa sta zahtevala priredbo, glede katere je Patrizia Jurinčič povedala: »Vedela sem, da bo potrebna precej pomembna priredba, v kateri Cankarjev jezik ostaja, dramaturško pa se nekatere stvari spremenijo v radijske namene. V večini uprizoritev, ki sem jih gledala, so liki nastavljeni pretežno farsično. Prepričana sem, da v njih obstaja večji igralski potencial, zato sem delala na tem, bolj kot na sami zgodbi, ki jo itak vsi poznajo. Like smo obravnavali v bolj realistični luči in smo se skušali poigrati s temo lokalnosti, male skupnosti, ki se znajde sredi škandala. Gre za dinamike, ki so lahko prepoznavne tudi v povezani skupnosti, kot je Števerjan, in prav tako so lahko zelo prepoznavne nekatere tipologije človeka.«

Radijska igra je prvo sodelovanje priljubljene režiserke z odraslo dramsko skupino iz Števerjana; do sedaj je namreč uspešno vodila pretežno otroške in mladinske skupine. za glasbeno kuliso je poskrbel Manuel Figheli, tehnični vodja pa je Janez Terpin.