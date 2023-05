Števerjanski cirkus navdušil publiko

Predstava Cirkus Čudisekarseda! je napolnila veliko dvorano doma Sedej v Števerjanu do zadnjega kotička. Premiera nove produkcije Otroške gledališke skupine F.B. Sedej, ki je nastala v sklopu gledališke delavnice Igrivo gledališče v organizaciji Dramske družine in društva Sedej iz Števerjana, je s pristnimi »domačimi« dovtipi, narečnimi izrazi in nekaterimi »tipično« števerjanskimi figurami in zvermi navdušila in nasmejala številno publiko.

Predstava, ki je prosto povzeta po delu Bojane Levinger O žalostnem klovnu in zaljubljeni princesi, pripoveduje zgodbo o princesi Sončnici (na odru Amy Devetak), kateri ljubezen daje čudežno moč, da lahko izpolni želje vsakogar, ki si tega želi. Vanjo pa se zagleda zlobni cirkuški direktor (na odru Danjel Pahor), ki princeskinega ljubljenega klovna Adama (Daniel Kovic), zapre v temno klet, da bi jo osvojil. Klovna Adama nadomesti nesluteči klovn Jago (Claudio Burgaretta), a direktorjev poskus, da bi osvojil princeso Sončnico, je neuspešen, saj njeno srce še naprej hrepeni po ljubljenem Adamu. Žalostni klovn se s pomočjo cirkuških umetnikov vrne v cirkus in zgodba se srečno razplete tako, da je zlobni cirkuški direktor kaznovan, princesa Sončnica pa spet pridobi svojo moč. Ob glavnih junakih so na oder stopile še Sofija Di Battista v vlogi krotilke, akrobatka Nora Burgaretta, žonglerka Sofia Prestento, čarodejka Urška Dorni, plesalka Victoria Del Negro ter deklice Mia Vittori, Lisa Freda, Greta Manià in Greta Pontello. V vlogi smešnih števerjanskih lovcev, ki so se odpravili na safari po števerjanskih gozdovih, so se predstavili Mitja Komjanc, Liam Devetak in Danijel Pintar. Slednja sta nastopila tudi v vlogi »tipičnih« briških medvedov. Za režijo sta poskrbeli vodji delavnice Jožica Zniderčič in Marinka Černic. Pod kostume se podpisujeta kostumistka Snežica Černic in šivilja Irene Grusovin, medtem ko je koreografije oblikovala Monika Zajšek. Za uspeh predstave sta v zakulisju poskrbeli še Silvia Humar in Vida Boškin, medtem ko so Niko Di Battista, Evgen Komjanc in Aljoša Dorni poskrbeli za scenografijo in logistiko.