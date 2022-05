Število prehitrih voznikov se je znižalo

Število prehitrih voznikov v Prvomajski ulici v Sovodnjah se je v zadnjih letih krepko znižalo, čeprav se seveda še najde tistega, ki se za hitrostne omejitve in varnost ne zmeni. Podjetje Noisicuri je med 15. in 28. aprilom na prošnjo Občine Sovodnje izvedlo merjenje hitrosti na osrednji sovodenjski prometnici, kjer so za podobne meritve poskrbeli že med 6. in 13. oktobrom 2017. Med letošnjim merjenjem, so za Primorski dnevnik pojasnili na sovodenjski občini, niso zabeležili niti enega voznika, ki bi po glavni cesti skozi vas vozil s hitrostjo nad 90 kilometri na uro, medtem ko je bilo leta 2017 tovrstnih dirkačev za dva odstotka vseh voznikov, ki so peljali po Prvomajski ulici. Med letošnjim merjenjem so ugotovili, da je hitrostne omejitve kršilo 9,45 odstotka voznikov, medtem ko je bilo leta 2017 kršitev za kar 62 odstotkov. Letos so vozniki vozili s povprečno hitrostjo 39 kilometrov na uro, potem ko je bila pred petimi leti povprečna hitrost 54 kilometrov na uro. Letos je 38 odstotkov voznikov vozilo s hitrostjo med 40 in 50 kilometrov na uro, petindvajset odstotkov pa s hitrostjo med 50 in 60 kilometrov na uro. V podjetju Noisicuri so ugotovili, da je število kršitev v primerjavi z letom 2017 upadlo za 85,6 odstotka, številu hudih kršitev pa za 99,8 odstotka.

»Na vprašanje prometne varnosti smo vseskozi zelo pozorni,« poudarja sovodenjska občinska odbornica Alenka Florenin, po kateri so si na občini še pred prenovo Prvomajske ulice prizadevali za ukrepe, s katerimi bi prispevali k znižanju hitrosti vozil, zato so pred petimi leti v raznih krajih po občinskem ozemlju postavili oranžna plastična ohišja VeloOk, ki služijo za nameščanje merilnikov hitrosti. Že po namestitvi ohišij so opazili, da je bilo prehitrih voznikov manj, njihovo število se je zatem dodatno znižalo po prenovi ulice. »Pred časom smo se odločili, da tudi objektivno preverimo, ali je prehitrih voznikov res manj. Podjetje Noisicuri je postavilo skrite kamere podobno kot pred petimi leti in ugotovilo, da je bilo v obdobju merjenja kršitev hitrostnih omejitev veliko manj kot v preteklosti. Nedvomno je do tega prišlo po zaslugi spremenjene oblike ceste, ki je zožena in ni popolnoma ravna, kar prispeva k upočasnitvi prometa. Zadovoljni smo, ker se mi zdi, da le dosegamo cilj, ki smo si ga postavljali – upočasnitev prometa,« poudarja odbornica Alenka Florenin.K znižanju hitrosti vozil prispevata tudi dva odseka, kjer je najvišja hitrost omejena na trideset kilometrov na uro; svoje prispevata tudi novo križišče oz. nova cesta pred telovadnico, kjer morajo vozniki znižati hitrost svojih avtomobilov tudi zaradi vozil, ki zavijajo.

»Nedvomno se vse lahko izboljša, po drugi strani so podatki iz obdobja merjenja objektivni, tako da ne gre le za percepcijo, temveč za sliko dejanskega stanja, ki je nedvomno boljša kot v preteklosti,« zaključuje Alenka Florenin.