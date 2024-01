Tako popolnega kataloga v Sloveniji še niso imeli

Po skoraj treh letih intenzivnega in zahtevnega dela je luč sveta zagledala knjiga Inkunabule v Novi Gorici, ki je delo italijanskih strokovnjakov Anne Scala, Rosalie Claudie Giordano, Marca Menata in Marca Palme. V knjigi je strokovno popisanih 21 inkunabul iz Škrabčeve knjižnice v Frančiškanskem samostanu Kostanjevica, pet iz zasebne zbirke Davida in Marinke Brezigar iz Solkana in ena iz Goriške knjižnice Franceta Bevka. Knjiga je sestavljena iz dveh zvezkov v slovenskem in italijanskem jeziku, ki sta vezana v eno knjigo, in je najlepše darilo, ki ga Frančiškanski samostan Kostanjevica, Goriška knjižnica Franceta Bevka in Marinka Brezigar lahko prispevajo Goricama ob imenovanju za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Inkunabule so prve tiskane knjige (med leti 1450 in 1500) in simbolično predstavljajo začetek tiskarstva. Po besedah direktorice Bevkove knjižnice Irene Škvarč imamo v Sloveniji okrog 850 inkunabul, največ jih hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Odslej so skrbno popisane tudi inkunabule na Goriškem, za kar imajo zasluge štirje italijanski strokovnjaki - Anna Scala, Claudia Rosalia Giordano, Marco Menato in Marco Palma -, ki se ukvarjajo s popisi srednjeveških rokopisov in prvotiskov oziroma inkunabul. Odločitev za popis inkunabul na Goriškem je nastala v želji, da popišejo inkunabule v knjižnici, kjer še niso bile popisane in da tokrat ena iz serije knjig Incunaboli, ki izhaja v Italiji, ne bi bila iz italijanskega prostora. Znanje so torej prispevali italijanski strokovnjaki, material za delo pa so našli na slovenskih tleh. Na ta način popisane knjige so tako dobile še dodatno varnostno varovalo, ker se registrirajo v mednarodnem katalogu ISTC, kjer so popisi inkunabul iz vsega sveta.