Tatovi v Jamljah

Val tatvin, ki je oktobra lani zajel Goriško –v nekaj tednih so na prefekturi zabeležili preko 50 vlomov in poskusov vloma – se ni dotaknil doberdobske občine, zdaj pa kaže, da so malopridneži spet našli pot na Kras. Včeraj so se namreč kar pri belem dnevu prikradli v eno izmed hiš v Jamljah, iz katere so odnesli nekaj gotovine in vso zlatnino, ki jim je prišla pod roko. Ob sami odtujitvi je oškodovano družino prizadelo dejstvo, da je šlo za nakit, na katerega so bila vezana čustva in spomini, občutek nelagodja pa je še večji ob ugotovitvi, da so neznanci vstopili v hišo, ko je bila stanovalka doma.

Tatvina se je zgodila med 10.30 in 11. uro v Gregorčičevi ulici v Jamljah. »Mož je šel na sprehod, jaz pa sem bila na dvorišču, kjer sem zlagala drva. Vhodnih vrat nisem zaklenila, saj sem bila vendarle doma,« je povedala domačinka, ki meni, da so jo tatovi opazovali. Počakali so na pravi trenutek, da bi lahko preskočili dvoriščno ograjo oz. odprli dvoriščna vrata ter zlezli v stanovanje. »Z drvmi sem napolnila samokolnico in se z njo odpravila na drugo stran dvorišča, da bi jih zložila. Vse skupaj je verjetno trajalo kakih deset minut. To mojo kratko odsotnost na prednji strani dvorišča so očitno tatovi izkoristili in vstopili,« ugotavlja naša sogovornica.

Neznanci so v hišne prostore prišli skozi vhodna vrata in se po stopnicah podali naravnost v prvo nadstropje. Premetali so spalnico in v enem izmed predalov odkrili zlatnino, v drugi sobi pa so našli denarnico in iz nje ukradli gotovino. Osebnih dokumentov niso odnesli.Ko je gospa opravila na dvorišču in se je hotela vrniti v hišo, je takoj opazila, da je nekaj narobe. »Vhodna vrata so bila priprta. Ker jih za sabo vedno zaprem, sem v trenutku razumela, da se je nekaj zgodilo. Potrditev sem našla v razmetanih spalnicah. Odnesli so zlatnino – spomine, ki sem jih nameravala podariti svojim otrokom – in nekaj gotovine,« pravi oškodovanka, ki ji ni preostalo drugega, kot da je poklicala karabinjerje. Gospa želi ostati neimenovana, svojo izkušnjo pa je hotela preko našega dnevnika deliti s sovaščani in širšo javnostjo, da bi jih pozvala k pozornosti.