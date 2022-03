Tatovi zlata na pohodu

»Po vsej verjetnosti so me kar nekaj časa opazovali in so dobro proučili moje navade. Popoldne sem namreč v službi samo enkrat tedensko, ob ponedeljkih, in ravno takrat so se odločili za vlom,« pravi Goričanka Anna Maria Intini, ki živi v Ulici Caprin, nedaleč od Trga Evrope / Transalpina. Intinijeva je lastnica ene izmed dveh hiš v severni mestni četrti, ki so ju predvčerajšnjim obiskali tatovi. Nekaj ur po njenem klicu so namreč goriško kvesturo obvestili o še enem vlomu, in sicer v bližnji Ulici Campi: »modus operandi« je bil v bistvu enak, zato je zelo možno, da so za kaznivo dejanje odgovorne iste osebe.

V hišo Anne Marie Intini, ki je z dogodkom ob policiji z objavo na družbenih omrežjih seznanila tudi širšo javnost, so tatovi vlomili v ponedeljek pri belem dnevu. »Zgodilo se je okrog 16. ure. To vem zagotovo, saj je takrat soseda – živim namreč v vrstni hiši – zaslišala hrup. Ker je nato vse utihnilo, se ni obremenjevala in ni pomislila, da bi lahko šlo za tatove,« za Primorski dnevnik razlaga Intinijeva. Da so neznanci vlomili v njen dom, je ugotovila sama okrog 17.45, ko se je vrnila iz službe. »V hiši je bilo vse razmetano. Prebrskali so vse predale, iz katerih so odnesli samo to, kar jih je zanimalo: zlat nakit. Hudo mi je, ker sem bila na nekatere predmete čustveno navezana. Ne gre le za vrednost zlata, temveč za spomine na pomembne življenjske trenutke, npr. na rojstvo mojih sinov,« je prizadeta Goričanka, po besedah katere se srebrnega nakita in drugih dragocenih predmetov ter tehnologije tatovi niso dotaknili. Za sabo pa so ob neredu pustili precejšnjo škodo. »Vlomili so skozi steklena vrata, ki gledajo na dvorišče. Ker imam več sobnih rastlin, ki potrebujejo svetlobo, nisem spustila rolet. Tatovi so vrata razbili z velikim kamnom, ki so ga našli na dvorišču, in vstopili. Nikoli ne bi pričakovala vloma skozi tista vrata, saj jih je videti s ceste,« še pojasnjuje Goričanka. Po neprijetnem odkritju je poklicala na interventno številko 112. Prišli so policisti, tudi forenziki, in preverili morebitno prisotnost prstnih odtisov. Včeraj zjutraj je ženska na kvesturi podala ovadbo zoper neznane storilce, pripravila pa bo tudi opis ukradenih predmetov v upanju, da jih bo prej ali slej dobila nazaj.

Po Ulici Caprin so tatovi v ponedeljek obiskali še Ulico Campi. Podrobnosti o tem vlomu nam včeraj do zaključka redakcije ni uspelo izvedeti, na kvesturi pa so nam potrdili, da se je vlom zgodil in da je tudi v tem primeru šlo za vrstno hišo. Neznanci so kot v Ulici Caprin izkoristili odsotnost stanovalcev; pri vlomu so prav tako uporabili večji kamen, s katerim so razbili šipo. Lastnik je na pomoč poklical ob 19.45, na prvi pogled pa naj bi vlomilci v stanovanju ne ukradli ničesar.